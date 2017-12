Cairo Montenotte: la sanità al centro del Consiglio comunale

Svincolo autostradale per l'accesso diretto delle ambulanza provenienti dalla Val Bormida alla zona ospedaliera in Valloria (Savona) e ripristino del servizio di pronto soccorso all'interno del nosocomio "San Giuseppe" a Cairo Montenotte. Stamattina in occasione del Consiglio comunale, il sindaco Paolo Lambertini ha risposto all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare di Cairo Democratica composto da Matteo Pennino, Alberto Poggio e Giorgia Ferrari.

Si legge nel testo del documento: "Il gruppo di minoranza ha interrogato il primo cittadino (anche per quanto occorre anche nella sua qualità di presidente del distretto socio-sanitario Val Bormida), per sapere: 1) quali siano le azioni messe in atto da questa amministrazione a tutela dei cittadini al fine di sensibilizzare Regione Liguria e ASL 2 Savonese in merito alla risoluzione delle criticità al sistema delle emergenze così come evidenziate dal Direttore Generale dell’ASL 2 dott. Eugenio Porfido; 2) se sia intenzione di Codesta Amministrazione comunale confermare quale prioritaria l’esecuzione dello svincolo autostradale di accesso all’Ospedale San Paolo di Savona; 3) quali azioni, eventualmente in concerto con i sindaci valbormidesi, intenda mettere in atto affinché si addivenga ad un esame della fattibilità dello svincolo e all’esecuzione dello stesso".

"L'attuale amministrazione comunale ritiene prioritaria la riapertura del pronto soccorso a Cairo Montenotte, cosi come ritiene assolutamente importante la realizzazione di uno svincolo autostradale per l'accesso diretto delle ambulanza all'ospedale San Paolo - ha risposto in Consiglio comunale il sindaco Paolo Lambertini - la Regione, assieme all'Asl 2 e all'ente autostradale hanno avuto degli incontri per valutare la fattibilità di tale progetto. Le forze politiche del territorio si devono compattare per portare avanti questa istanza".

Il 3 dicembre 2012 l’allora sindaco di Cairo Fulvio Briano, unitamente ai consiglieri comunali dott. Amatore Morando e Attilio Biagini, sperimentarono in collaborazione con la Croce Bianca di Dego e il Secolo XIX le tempistiche di trasporto di un codice giallo dall’abitato di San Massimo nel Comune di Piana Crixia all’Ospedale San Paolo di Savona, registrando un tempo di intervento pari a 90 minuti.

"Ringraziamo il sindaco per la risposta fornita all'interrogazione sulla possibilità di realizzare uno svincolo autostradale per l'ingresso delle ambulanze in corrispondenza dell'ospedale San Paolo di Savona. Tuttavia, esprimiamo rammarico per il fatto che un argomento così importante sia stato confinato in questo Consiglio comunale "prenatalizio" e in un orario sicuramente non idoneo a favorire la partecipazione dei cittadini - commenta il consigliere di minoranza Alberto Poggio - Ricordiamo che Cairo Democratica ha protocollato questa interrogazione in data 17 novembre e che il 25 dello stesso mese si é svolto un Consiglio Comunale in cui l'interrogazione stessa non è stata inserita".

"A voler essere maliziosi verrebbe da dire che si é attesa l'approvazione del Piano Sanitario da parte della Regione, in modo da non turbare " il manovratore ". Eppure l'intento di Cairo Democratica non era allora, ne lo è oggi, polemico o strumentale".

"Un atto unitario del nostro Consiglio Comunale avrebbe dato più forza al Sindaco, anche nel suo ruolo di Presidente del Distretto Socio-sanitario, per sostenere la richiesta dello svincolo e per sollecitare la Regione a compiere azioni utili a risolvere una delle questioni più delicate per la Val Bormida che è quella della emergenza sanitaria - prosegue - Questione peraltro pubblicamente segnalata proprio a Cairo anche dal Direttore Generale dell'Asl nell'incontro del 10 Febbraio 2017, alla presenza dell'Assessore Regionale alla Sanità".

"Ed è per questo che a causa del completo silenzio del sindaco e di questa maggioranza, come Cairo Democratica ci siamo attivati chiedendo e ottenendo che i consiglieri regionali Pd presentassero un Ordine del Giorno sullo svincolo autostradale di Valloria. Cosa che é stata fatta e che ha ottenuto il voto favorevole del Consiglio Regionale. A volte, nelle Assemblee elettive, si dice che un Ordine del Giorno "non si nega a nessuno", tanto non ha valore fattuale".

"Nel nostro caso potrebbe invece essere l'occasione che ci spinge a unirci per ottenere dalla Regione l'attivazione di passaggi concreti con le autostrade per verificare la prevedibilità tecnica e i costi di tale opera. Opera destinata a mantenere la sua importanza anche in presenza di un ospedale di area disagiata, per noi prioritario, e con un Pronto Soccorso potenziato poichè come è noto interventi traumatologici in emergenza e complessi non potranno essere risolti comunque a Cairo".

"Quella di una più veloce agibilità del San Paolo per i mezzi di soccorso provenienti dalla Val Bormida è una necessità sollevata da anni. Gli inverni più miti degli ultimi anni ne hanno forse appannato un po' la necessità Ma la natura, anche in questo caso, domina sovrana su ciascuno di noi e le gelate di questo inizio dicembre hanno messo a nudo la fragilità e le problematiche del nostro territorio - conclude Poggio - Abbiamo tutti insieme vissuto le ore difficili di un vero isolamento, che data l'inclemenza del tempo, non si sarebbe nemmeno superata con gli elicotteri. Lavorare ancora, quindi, e lavorare insieme é quanto dobbiamo fare per ottenere risultati concreti per il nostro territorio".

Sempre durante il Consiglio comunale odierno, il parlamentino cairese ha respinto la mozione presentata sempre dal gruppo "Cairo Democratica" intesa ad ottenere la discussione in Consiglio regionale della legge di iniziativa popolare per il riconoscimento di Ospedale di Area Disagiata per il nosocomio San Giuseppe di Cairo Montenotte, nonché la richiesta di impugnare al Tar il nuovo piano sociosanitario.