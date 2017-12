Fab Sms: da Fondo a Societa’ di Mutuo Soccorso

Il 2017 è stato un anno di particolare importanza per FAB - Fondo Assistenza e Benessere SMS, con il passaggio da Fondo socio-sanitario a Società di Mutuo Soccorso: una scelta che, alle soglie del 2018, si è rivelata senz’altro lungimirante e vantaggiosa, consentendo a FAB di mantenere salda l’identità e i valori di sempre e aprendo, al contempo, la strada a maggiori agevolazioni riservate ai Soci. Tra tutte, spicca la possibilità di usufruire della detraibilità fiscale del 19% dei contributi associativi che vengono versati per beneficiare delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Testo Unico sulle imposte sui Redditi.

La nostra Redazione ha voluto approfondire questo aspetto con Martina Guerra (vd. foto), Direttore operativo di FAB SMS, per fare un quadro chiaro e completo sui benefici fiscali di cui è ora possibile usufruire.

Direttore, in che cosa consistono le detrazioni di cui possono beneficiare i vostri Soci?

Partiamo dalle basi: le detrazioni fiscali sono gli importi che il contribuente ha diritto di detrarre dall’imposta lorda per stabilire così l’imposta netta dovuta allo Stato. I nostri Soci hanno diritto alla detrazione del 19% dei contributi associativi versati per beneficiare delle prestazioni rese da FAB SMS, il tutto per un massimo importo imponibile di 1.291,14 euro. Preciso che, questo meccanismo, si applica esclusivamente alle Società di Mutuo Soccorso che operano nei settori di cui all’art.1 della legge 3818/86, ovvero quelle che erogano prestazioni di tipo sanitario, proprio come FAB SMS. Un’altra informazione che credo sia utile sapere è che tale detrazione, dettata dall’art. 15 del TUIR, non fa cumulo con altre detrazioni previste (per esempio, per polizze vita, infortuni o previdenziali).

È possibile detrarre anche eventuali spese sanitarie non coperte dal proprio piano mutualistico?

Certamente: non solo i contributi associativi, ma anche la parte di spese sanitarie che restano a carico del Socio sono detraibili dalle imposte fino al 19%.



Questi sono importanti vantaggi a livello fiscale che accomunano tutte le Società di Mutuo Soccorso. In cosa si differenzia FAB SMS?

La nostra è una realtà di spicco nell’ambito della Sanità Integrativa: solo nel corso del 2016, per esempio, siamo stati citati quale esempio virtuoso della sanità integrativa italiana ed europea in diverse occasioni, come a Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo. Abbiamo una storia alle spalle che ci ha consentito di crescere in maniera rapida e al tempo stesso solida: contiamo su una base associativa in continuo aumento (quasi 30 mila Soci) ed è per noi prioritario essere realmente al fianco di ogni Socio, accompagnandolo in un percorso completo di Salute e Benessere. Per questo offriamo percorsi di educazione sanitaria volti a diffondere la “Cultura del Benessere”: siamo i primi in Italia, per esempio, ad avere un Camper della Salute che effettua visite gratuite di prevenzione. Crediamo fermamente nei valori della solidarietà, della sussidiarietà e della mutualità sociale, che ci motivano ogni giorno a rendere sempre migliore il nostro operato.https://www.fondoassistenzaebenessere.it/fab-mutualita-sociale/

Ci distinguiamo per l’innovazione dei servizi che offriamo ai nostri Soci, come i dispositivi di telecare. Il nostro personale, inoltre, è selezionato non solo per le competenze specifiche, ma anche per l’attenzione e la cura delle relazioni umane. Infine, siamo molto orgogliosi dell’esito del nostro recente sondaggio, secondo cui oltre il 90% dei nostri Soci consiglierebbe FAB SMS a un proprio caro.

Guardiamo al futuro: quali sono i prossimi obiettivi di FAB SMS?

Il principale obiettivo è quello di garantire a un numero sempre più ampio di persone servizi efficienti a costi contenuti. Proprio in questa ottica, abbiamo recentemente arricchito la nostra offerta con un piano mutualistico nato per rispondere alle esigenze di tutti in maniera semplice e facilmente fruibile. Si chiama “Seven Plus”, proprio perchè vanta sette prestazioni nell’ambito delle cure odontoiatriche, il settore che nei nostri anni di attività abbiamo visto incontrare il maggiore interesse in senso trasversale. Ma i vantaggi, non si limitano alla sola odontoiatria: infatti, riguardano anche altri servizi di grande interesse, come quelli fisioterapici, ottici, le prestazioni di cliniche, di poliambulatori, di centri odontoiatrici e di medici in generale. Come i precedenti piani, anche il nuovo “Seven Plus” rientra nelle possibilità offerte dal Programma Benessere “SALUTISSIMA”, innovativo prodotto dedicato alla salute e alla cura della persona che il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti offre ai propri clienti nell’ambito della Carta dei Servizi per la Famiglia attraverso la rete dei 250 sportelli di Banca di Asti e Biver Banca.

