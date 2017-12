Celle Ligure, sabato l'appuntamento con "Fuori dal Natale"

Tutto pronto a Celle Ligure per Fuori dal Natale, evento a cura del Consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure: sabato 30 dicembre l'intero centro storico sarà invaso, per tutta la giornata, da un mercatino straordinario di artigianato, idee regalo e prodotti enogastronomici. E per far felici tutti i bimbi, molte iniziative pensate per allungare la magia del Natale...

Via Boagno e piazza del Popolo ospiteranno una trentina circa di espositori tutti dedicati all'eccellenza enogastronomica. I partecipanti saranno: Otre d'Or da Villa Faraldi (IM) con olio, olive, prodotti liguri, Miele Gatta da Samone (TO) con diversi tipi di miele di montagna, Azienda Agricola Ramasso Erika da Vercelli con verdura di stagione, Agrozen da Genova con bacche, goji, integratori alimentari, Vivaio L'Olmo da Noli con verdura a km 0, Azienda Agricola Martini da Vessalico (IM) con il famoso aglio, presidio SlowFood, Azienda Agricola Capra Campa da Frossasco (TO) con formaggi ovini e Azienda Agricola Solinas da Ozzano Monferrato (AL) con vino e nocciole. E poi Buttiero Giuseppe da Rocchetta di Cairo, con baci, amaretti e dolci da forno, Azienda Agricola Revelli da Racconigi (CN) con salumi, Azienda Agricola L'Esonerato da Courmayeur (AO) con fontina e altri formaggi valdostani, Azienda Agricola Il Frutteto da Genola (CN) con molte varietà di mele antiche, Sesto Senso da Fubine (AL) con praline, scorzette e cioccolato e Calorio Vini da Montà (CN) con vini della Langa e del Roero. E per finire Cascina del vento da Montaldo Bormida (AL) con vini naturali, Liquomar da Feletto (TO) con liquori, Il giradinetto da Imperia con prodotti da forno e dolci tipici liguri, Maax Beer da Genova con birra artigianale, Azienda Agricola Maurino da Carmagnola con frutta e verdura di stagione, La Canapina da Robbiate (LC) con prodotti alimentari e non a base di canapa sativa, Enodia da Barni (CO) con spezie da tutto il mondo, La Delizia Lucana da Bernalda (MT) con prodotti tipici lucani, Le Ricette di Mamma Lalla da San Giorgio Scarampi (AT) con marmellate, confetture, mostarde, Azienda Agricola Sandri Paolo da Castagnito (CN) con succhi, farine, vino, trasformati di frutta, Emporium (Torino) con il miele, Mauri Patrizia con te e tisane e Made in Terra Sarda con tanti dolci tipici sardi.

Gli stand dei prodotti alimentari saranno alternati ai colorati banchi dedicati all'artigianato e alle opere dell'ingegno, posizionati in via Boagno, piazza del Popolo e via Montegrappa: piccoli lavori e deliziose idee regalo realizzate a mano con passione e abilità. Originali bijoux in rame, fimo, pietre e altri mille prodotti montati con sapienza ed eleganza, oggetti in legno per la casa e il design, lavori in stoffa, panno, ricami, uncinetto, cuscini, biancheria ed accessori per i bimbi. Camminando lungo via Montegrappa curiosando fra i banchi si raggiungerà piazza Sisto IV il regno dei bambini!! Per tutta la giornata sarà allestito un mini lunapark con tappeti elastici e giochi gonfiabili, mentre sul lungomare, Rosalie, una bellissima auto d'epoca degli anni '30, messa a disposizione con grande generosità da Michele Miresse, permetterà a tutti i bambini che vorranno salire a bordo di fare un piccolo tour sul lungomare seduti sulla storia! Le offerte saranno devoluto al progetto di sostegno alle famiglie cellesi in difficoltà portato avanti dall'Amministrazione comunale, per il quale il Consorzio Promotur ha raccolto negli ultimi due anni, grazie alla generosità di imprenditori, cittadini e turisti, 8500 €, attraverso la Cena delle Rose, che si svolgerà anche nel 2018 nel mese di maggio.

Alle ore 11 appuntamento con “Vieni nel colorato mondo di Gemma: con il truccabimbi diventi chi vuoi!!". Gemma aspetta tutti i bimbi in piazza Sisto IV per colorare, truccare e trasformare i più piccoli con fantasia e creatività. Alle ore 16.30 bimbi e adulti sono attesi per i Dolci Auguri: un modo per stare un po' insieme, gustare una fetta di pandoro o panettone, bere una cioccolata ed un te caldo e farsi gli auguri per il nuovo anno. Non potrà mancare un piccolo giro nel centro storico per ammirare gli alberi di Natale realizzati dal Consorzio Promotur con legno riciclato, che illuminano le vie e rendono ancora più magici i caruggi di Celle. E per tutti è consigliata, dopo il tramonto, una breve escursione a piedi fino ai Ferrari, dove gli abitanti della frazione hanno allestito un meraviglioso presepe luminoso lungo più di un chilometro.

Piazza Sisto IV continuerà ad essere la sede della casetta di Babbo Natale: il Comune di Celle Ligure, infatti, ha allestito sulla piazza una casetta in stile marinaresco dove i bambini possono colorare, giocare e divertirsi, guidati dagli elfi di Babbo Natale. Nella giornata di sabato, la casetta sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Al pomeriggio, a partire dalle 15 laboratorio a cura di Cicic Balloon: Alessandra e Sara aspettano tutti i bimbi per realizzare una fantastica calza per la Befana... La casetta continuerà ad essere aperta per tutte le feste: giovedì 29 e sabato 30 dalle 15 alle 17, domenica 31 dalle 10.30 alle 12.30, da martedì 2 a giovedì 5 dalle 15 alle 17 e sabato 6 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Sono molti gli appuntamenti delle feste, tutti organizzati dal Comune di Celle Ligure: sabato 30 un grandissimo concerto gospel nella chiesa dell'Assunta: The Soul and Spirit of New Orleans!!! L'anno si chiude il 31 con il magico Capodanno in piazza: concerto dei Reunion, in un omaggio ai Beatles, a seguire i Dejà Vu, poi i fuochi di mezzanotte e panettone e spumante per tutti!

Il Consorzio Promotur vi aspetta a Celle, domenica 14 gennaio per Celle in Bancarella e domenica 28 gennaio per la Festa di San Sebastiano!

Info:

Iat Celle Ligure: tel. 019/990021 infoturismocelle@comunecelle.it

Consorzio Promotur: tel. 019/991774 www.cellepromotur.com celle_promotur@libero.it

