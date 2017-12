Savona, fine anno. L'Assessore Scaramuzza: "Il regolamento vigente proibisce fuochi e botti non autorizzati"

Botti di fine anno, l'Amministrazione Comunale di Savona richiama i

cittadini al rispetto di quanto previsto dal “Regolamento della Convivenza

Civile e Carta Etica” del Comune, introdotto nel 2014 e aggiornato nel

dal Consiglio Comunale della Città della Torretta.



“L'articolo 48 sui 'Comportamenti vietati' del Regolamento della

Convivenza Civile e Carta Etica parla chiaro”, dichiara l'Assessore alle

Manifestazioni e allo Spettacolo Maurizio Scaramuzza. “Al punto 1/c,

afferma che 'Al fine di garantire la sicurezza urbana è vietato', riporto

testualmente, 'effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o

fuochi, esplodere petardi, gettare oggetti accesi o sigarette, in luoghi

pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati”.



“Questa prescrizione del regolamento comunale si aggiunge alle già vigenti

norme nazionali in materia di botti e fuochi artificiali in libera vendita

e non, dunque non si rende necessario alcun provvedimento aggiuntivo per

proibire o bandire i botti. Come sempre, naturalmente, oltre alle

disposizioni per la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine per

effettuare tutti i controlli del caso, invitiamo tutti gli utenti ad agire

responsabilmente e all'insegna del buon senso, al fine di prevenire il

rischio di episodi lesivi per persone, animali o beni pubblici. L'ultimo

dell'anno è giusto divertirsi, ma in maniera sana, responsabile, senza

eccessi e senza violare regolamenti e norme”, conclude l'Assessore

Maurizio Scaramuzza.