2017: un anno di cronaca raccontato da Savonanews

Il 20 gennaio abbiamo raccontato la storia del cairese Paolo Demontis, uno dei primi vigili del fuoco ad arrivare sul luogo della tragedia dell'Hotel Rigopiano (Gran Sasso), travolto da una slavina. (LINK)

Il 6 febbraio un grave incidente scuote Laigueglia. Luciana Salasco, una donna di 54 anni molto conosciuta nella zona perde il controllo del proprio scooter cadendo rovinosamente al suolo e perdendo la vita. (LINK)

Il 2017 è stato l'anno dei grandi incidenti in autostrada, il più grave nella rinominata "terribile curva" tra i caselli di Albisola e Celle Ligure, sulla A10 in direzione Genova, il 25 marzo un camion nel pomeriggio si era schiantato sul guardrail prendendo fuoco e il giorno successivo nello stesso punto dove durante la notte gli operai avevano lavorato per la sistemazione del tratto, alle 9 e mezza si è ribaltato un altro camion, che ha travolto e ucciso due lavoratori, con il bilancio totale che era arrivato a 9 feriti. Nei mesi successivi nella zona tra Albisola e Varazze è stato installato un tutor ma nello stesso punto il 25 maggio un altro tir ha sbandato e perso il carico, fortunatamente senza gravi conseguenze e l'11 dicembre, giornata di allerta arancione un autoarticolato ha perso il controllo a causa probabilmente dell'asfalto viscido e si è accartocciato bloccando completamente il traffico, anche in quel caso nessuna conseguenza per l'autista e le auto che sopraggiungevano. Inoltre il 28 marzo a ridosso proprio degli incidenti già citati, tra Varazze e Arenzano si è ribaltato un camion che ha paralizzato ancora una volta l'autostrada; il 18 agosto ne ha preso fuoco uno ad Albisola, illeso il conducente; il 30 agosto un'auto ha urtato un tir sull'A6 Torino-Savona e ha perso la vita una donna, salvata al Gaslini invece la figlia di 10 anni; il 6 settembre un camion si è abbattuto sull'A10 sul portale reggeva le indicazioni di uscita ad Albisola, una giornata infernale per gli automobilisti visti i grandi problemi che ha causato l'incidente sulla viabilità.

Il 31 marzo a Ceriale viene inaugurata la pineta completamente rinnovata nelle pavimentazioni e negli arredi. L’opera pubblica sarà premiata nell’ottobre successivo con il riconoscimento nazionale “Una città per il verde”. L’8 aprile successivo è la volta del terzo lotto di passeggiata, mentre il 19 giugno si svolge il primo test di spostamento del mercato, descritto da amministratori e cittadino come “Un esperimento riuscito”. (LINK)

É la sera del 7 aprile quando una terribile notizia scuote Pietra Ligure: il corpo di Janira D'Amato, ventenne di Finale Ligure, viene ritrovato senza vita all'interno di un'abitazione in piazza Canonico Morelli. Sul cadavere segni di arma da taglio, che non le hanno lasciato scampo. A confessare l'omicidio è l'ex fidanzato della giovane, Alessio Alamia, costituitosi ai carabinieri. Già studentessa del Migliorini di Finale Ligure, Janira ("Shaky" per gli amici) sognava un impiego sulle navi da crociera: un destino crudele però l'ha privata troppo presto dei suoi sogni. (LINK)

Il 28 aprile il farmacista albissolese Alessandro Grandis viene trovato senza vita sul bordo di una piscina in un resort in Repubblica Dominicana: giallo sulle dinamiche della vicenda e le cause del decesso. (LINK)

Il 27 maggio un drammatico incidente coinvolge Attilio Milazzo, schiacciato da un trattore a Villanova d'Albenga. (LINK)

L’8 giugno vengono presentati in consiglio comunale a Spotorno i progetti di riqualificazione del levante cittadino: nuova passeggiata in area Maremma e riprogettazione dell’ex albergo Pippo, che dovrà diventare punto di riferimento per il turismo. (LINK)

Il 5 giugno la storia di Camilla, il cane eroe morta a seguito di una caduta da alcune rocce in una operazione di ricerca aveva commosso la Liguria intera e noi avevamo voluto raccontare la sua storia da vicino. (LINK)

Il 6 giugno ennesimo incendio nel centro di raccolta e stoccaggio rifiuti SARR di Cisano sul Neva. Alta preoccupazione da parte di residenti nella zona e dell'amministrazione che si è immediatamente attivata per avere un sopralluogo di tecnici provinciali e nuove norme di sicurezza e restrittive per l'impianto. (LINK)

La notte tra il 12 e il 13 giugno, vi abbiamo raccontato in diretta la tornata elettorale per la poltrona di primo cittadino. In Val Bormida, i Comuni al voto sono stati Cairo Montenotte, Altare, Calizzano e Giusvalla. La sfida più importante è andata in scena nel capoluogo cairese, con la vittoria di Paolo Lambertini ai danni di Matteo Pennino e Giovanni Ligorio. Ad Altare Roberto Briano si è aggiudicato la poltrona di sindaco davanti al candidato della Lega Nord Giuseppe Grisolia. A Calizzano e Giusvalla, ampia riconferma per i sindaci uscenti Pierangelo Olivieri e Marco Perrone. 12 giugno, elezioni anche in Val Varatella: a Borghetto Santo Spirito, la lista “Borghetto C’è” ottiene la maggioranza e Giancarlo Canepa diventa il nuovo sindaco della città, che finalmente esce da una fase di commissariamento. Le altre liste in gara sono: Liberiamo Borghetto, guidata da Pier Paolo Villa, e In Cammino, guidata da Giancarlo Maritano. A Boissano, invece, il sindaco uscente Rita Olivari ha la meglio su Paola Devincenzi. Una sfida tutta al femminile. (LINK)

Una decisione difficile presa dal sindaco di Andora Mauro Demichelis è arrivata a luglio: la scuola non era sicura, necessari importanti lavori di sistemazione per evitare il rischio crollo. Preoccupazioni e qualche disagio per maestre bambini e genitori, ma tutti si sono uniti per trovare soluzioni ed intervenire immediatamente per la sicurezza dei bambini. (LINK)

Il 26 luglio uno schianto mortale ad Andora tra un furgone ed una macchina. Morto sul colpo Diop Modou Yade, commerciante di origine nigeriana e residente a Stellanello. Il giovane che era a bordo della vettura, un 21enne di Andora, Nicolò Cusumano che aveva riportato gravissime ferite è stato indagato per omicidio colposo. (LINK)

Il 28 luglio l'annosa vicenda dell'Ariston di Andora ha avuto una svolta con l'acquisizione da parte del comune della sua proprietà in questo modo è stato possibile realizzare importanti lavori di messa in sicurezza dell'area abbandonata da anni. (LINK)

Abbiamo seguito da vicino la vicenda che ha visto la discoteca Joy tra Alassio ed Albenga distrutta da un incendio il giorno prima della sua apertura che doveva essere il 1° di agosto. Le testimonianze hanno subito rivelato che si era trattato di un atto doloso, infatti era stato visto un uomo con uno zainetto sulle spalle allontanarsi dalla zona pochi attimi prima del rogo devastante che abbiamo documentato con tanto di foto e video. (LINK)

Il 2 agosto sono arrivate le autorizzazioni che hanno permesso dopo pochi giorni al Policlinico di Monza di iniziare l'attività nell'ospedale albenganese (LINK). La vicenda è stata lunga e complessa segnata da vari ricorsi al Tar. Il tema apre il discorso alla privatizzazione degli ospedali (Albenga, Cairo e Bordighera) che verrà attuata dalla Regione Liguria già a partire dai primi mesi del 2018 come recentemente annunciato (LINK)

Quella del 2017 può essere considerata l'estate del ritorno dei V.I.P. nelle località della nostra provincia. Attori, cantanti, personaggi del mondo del calcio e volti noti della televisione scelgono la riviera di ponente per le loro vacanze: Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), i calciatori Patrick Schick, Giovanni Simeone, Emiliano Viviano, l'ex allenatore del Milan Vincenzo Montella oppure la bellissima Diletta Leotta sono sono alcuni dei V.I.P. avvistati nei mesi estivi su tutta la riviera di ponente. (LINK)

Il mese di agosto ha visto movimentarsi il panorama politico alassino che il prossimo anno andrà ad elezioni con la frattura tra il sindaco Canepa e l'ex vicesindaco Monica Zioni (LINK). Attacchi frontali e botta e risposta che non si sono risparmiati fino alla decisione della Zioni di sedere nei banchi della minoranza. Subito dopo la campagna elettorale pare essersi scatenata con la candidatura di Marco Melgrati (LINK) . Centrodestra diviso? Forza Italia dovrà scegliere tra Canepa e Melgrati nelle prossime elezioni? Solo nel 2018 le risposte ai molti interrogativi e alle voci che corrono per la città del muretto.

Il 13 agosto Luciano "Lucky" Berruti, (73 anni) ideatore del museo della bicicletta di Cosseria, è stato trovato cadavere sulla SP15 tra Bormida e il Colle del Melogno, stroncato da malore mentre percorreva le strade che più amava in sella alla sua biciletta. Era nato il 25 novembre 1943. (LINK)

Nella notte tra il 23 ed il 24 agosto, in un incidente avvenuto in via Soccorso a Pietra Ligure, perde la vita il 28enne Elia Tosetti. Il tragico evento getta nello sconforto la comunità di Tovo San Giacomo e quella di Pietra Ligure, che si stringono intorno alla famiglia di Elia. (LINK)

Dal 24 al 27 agosto si svolge a Finalborgo il “Viaggio nel Medioevo”. Un’edizione particolarmente sofferta: infatti, all’inizio dell’anno, l’associazione Centro Storico del Finale, che da sempre lo organizza, aveva manifestato l’intenzione di sospendere l’evento, dichiarando di essere stufa di polemiche e ritorsioni da parte di alcuni concittadini e di dover lottare contro un carico burocratico sempre maggiore. Fortunatamente si riesce (grazie anche a un’assemblea pubblica organizzata all’Auditorium di Santa Caterina da Brg Radio) a trovare una quadratura che soddisfa tutti. (LINK)

È la sera del 28 agosto quando iniziano le ricerche di Gaspare Miceli, 32enne carabiniere in servizio a Roccaverano (Asti) che si trovava a Noli per trascorrere qualche giorno di vacanza con un amico. Nel pomeriggio era uscito per una nuotata proprio con il compagno d'avventura, salvo poi dividersi. Alla sera, però, di Gaspare non c'è più traccia: Guardia Costiera, vigili del fuoco e carabinieri iniziano dunque le ricerche che porteranno, l'indomani, al ritrovamento del corpo ormai privo vita nelle acque al largo di Capo Noli. Fatale per il giovane un malore cardiaco. (LINK)

Estate “ad alto tasso spettacolare” per Pietra Ligure: nel primo weekend di settembre “La Gastronomica” fa registrare cifre da record, nel corso della stagione estiva artisti del calibro di Carmen Consoli e Stefano Bollani incantano il pubblico, mentre si riconfermano i successi di “Dolcissima Pietra” e della amatriciana solidale. (LINK)

Il 4 settembre abbiamo raccontato dello scontro tra il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli e il noto giornalista Enrico Mentana. Argomento della diatriba, la vicenda dello stupro di Rimini che aveva visto l'arresto di quattro persone di origine africana. Attraverso un post Facebook, il primo cittadino si era scagliato contro il presidente della Camera: "Potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini, che ne pensate?". Immediato era arrivato il commento di Mentana sempre sul famoso social: "Che sei un cretino, anche se fai il sindaco". (LINK)

Il 20 settembre Tiziana Merlino, direttore generale di Finale Ambiente, vince un concorso in AMIU a Genova per lo stesso ruolo ed è costretta a dare le dimissioni dalla partecipata finalese. Alla fine di dicembre viene reso noto, dopo le selezioni, il nome del suo successore: è Silvio Ascoli, 50enne di Potenza, che prenderà l’incarico a partire dai primi mesi dell’anno nuovo. (LINK)

Verso la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno si moltiplicano i furti di verde ornamentale nelle coltivazioni della nostra provincia. Diversi i casi segnalati e i microfoni di Savonanews raccolgono la testimonianza di Carlo Santo, coltivatore diretto che negli anni ha subito danni per oltre 10mila euro proprio a causa dei ripetuti furti nelle sue coltivazioni, che lancia la proposta di un fronte comune formato da tutti i coltivatori diretti per tutelare il proprio lavoro. Qualche giorno dopo interviene anche Simone Moroni, direttore della Coldiretti Savona, che appoggia l'idea del fronte comune e aggiunge l'ipotesi di una etichettatura del verde ornamentale per accertarne la provenienza una volta messo in vendita. Nel 2018 si attendono ulteriori approfondimenti su questo importante tema. (LINK)

Il 30 settembre Noli inaugura una targa in memoria di Giuseppina Ghersi. Divampano le polemiche, soprattutto da parte di ANPI e Associazione Fischia il Vento, che dichiarano: “Noli commemora una staffetta fascista che fece uccidere molte persone”. Il sindaco Niccoli replica: “Una bambina di 13 anni brutalizzata, torturata, uccisa, è solo un piccolo angelo che non può avere colore politico”. Il gesto del primo cittadino ha il plauso del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, di Forza Italia: “Scelta coraggiosa, spero sia la prima di una lunga serie di targhe, vie, piazze in tutta l’Italia per ricordare questa bambina innocente”. (LINK)

Nella notte del 1° ottobre Alberto Novara allontana dal pub di Finale Ligure in cui lavora l’albanese Dritan Hasani, accusandolo di disturbo della quiete pubblica. L’albanese incontra Novara a locale chiuso poco dopo e per vendetta gli conficca una chiave da portone proprio sotto la palpebra. Fortunatamente il ragazzo riesce, quasi per un miracolo, a non perdere l’occhio e poche ore dopo scrive di suo pugno un messaggio su Facebook nel quale rincuora i molti amici preoccupati per lui. Hasani all’interrogatorio si avvale della facoltà di non rispondere. (LINK)

Il 3 ottobre ha destato parecchia curiosità la storia di Raffaella Rolla, milanese di nascita, ma residente da circa sei anni in Val Bormida, che ha tradotto in italiano il libro "Queen in 3-D". Un capolavoro in stile stereoscopico che racconta la storia della famosa band britannica attraverso i ricordi e gli scatti di Brian May. (LINK)

7 ottobre: Savonanews presente alla cerimonia di inaugurazione della “Casa del turismo” di Spotorno, un nuovo centro allestito con foto, video, depliantistica, prodotti del territorio e molto altro, con personale pronto a dare informazioni sull’ambiente, il paesaggio, i monumenti e gli eventi ai turisti ma anche ai residenti del comprensorio. La data all’inizio di ottobre non è affatto casuale: rappresenta infatti la volontà di destagionalizzazione dell’amministrazione spotornese (LINK).

L'11 ottobre, la nostra redazione ha festeggiato assieme all'amministrazione comunale di Giusvalla i 105 anni di 'nonna' Armanda Pizzorno. (LINK)

Il 18 ottobre è stato individuato il Joker di Albenga; la vicenda è stata seguita in modo particolare da Savonanews, destinataria di alcuni messaggi dell'uomo che si era reso protagonista di diversi atti poi rivendicati attraverso biglietti anonimi quali: atti incendiari, atti di vandalismo, procurato allarme, e i “famosi” manichini impiccati da cavalcavia e ponti. (LINK)

Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, quando i lavori della nuova piazza di Porta Testa a Finalborgo sono stati ultimati da poco, arriva l’annuncio della maggioranza finalese: entrambe le porte (Testa e Reale) chiuse al traffico. I commercianti del Borgo e l’Associazione Finalborgo.it: “Chiediamo che venga mantenuta l’apertura almeno dalle 6 alle 9 del mattino, come è stato in anni recenti. Questo ci garantisce quel transito dall’entroterra che tiene vivo il Borgo. Non facciamolo diventare una sorta di ‘presepe’ bello ma inanimato”. (LINK)

È il tardo pomeriggio del 14 novembre quando a Loano, in un garage interrato situato nella zona Olivette sulla via Aurelia, un colpo d'arma da fuoco ferisce Rodeo Sinjari, 23enne originario di Durazzo (Albania) residente a Toirano. Secondo la prima testimonianza offerta dal diretto interessato si sarebbe trattato di un'aggressione, ulteriori accertamenti però faranno emergere la verità: il ragazzo si è ferito accidentalmente. Nel frattempo le forze dell'ordine, nel corso dei rilievi del caso, trovano all'interno del garage droga e munizioni; la versione dell'aggressione, quindi, avrebbe probabilmente dovuto depistare gli inquirenti per evitare che scoprissero quanto nascosto nel box. Seguiranno tre arresti e ulteriori indagini. (LINK)

Il 20 novembre una sentenza mette la parola fine a uno dei casi più drammatici nella storia recente della Riviera Ligure: Due maestre dell’asilo Grossi-Stella di Loano accusate di maltrattamenti nei confronti di alcuni bimbi della scuola materna nel periodo 2003-2005 dovranno versare un risarcimento pari a 104 mila euro. La condanna penale in primo grado era arrivata nel 2010 mentre in appello erano state assolte nel 2013 mentre in Cassazione era arrivata la prescrizione, ma a proseguire – così come indicato dalla stessa Corte Suprema – il giudizio civile sui risarcimenti. La sentenza prevede per l’appunto un risarcimento ripartito a 4 genitori in proporzioni diverse e alla cooperativa “Il Quadrifoglio”. (LINK)

21 novembre: riunione a porte chiuse nell’ex tribunale di Albenga tra sindaci del comprensorio e categorie turistiche per gettare le basi della Tassa di soggiorno. Essa entro la fine dell’anno viene adottata da Alassio, Albenga, Borghetto, Loano, Pietra Ligure, Finale, Spotorno, Varazze. Il 100% del gettito verrà reinvestito in promozione turistica e di questa cifra il 60% dovrà essere pattuito con le categorie. Non mancano le proteste dei vari gruppi di minoranza che affermano: “Fino a oggi non si è fatta né programmazione, né offerta. Bisogna prima saper dare per poi chiedere”. (LINK)

Il 22 novembre il sogno del Polo Scolastico di Albenga diventa realtà con la presentazione del progetto a Roma. Durante tutto l'anno Savonanews a seguito il complesso iter che dalla domanda per ottenere il finanziamento è arrivata fino all'assegnazione di 10 milioni di euro (ricordiamo che l'intero importo previsto per il Nord/Ovest - Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta – è stato riconosciuto proprio alla città delle Torri) per realizzare nell'ex caserma Turinetto un corpo centrale con le aule e due palestre e un grande auditorium. (LINK)

E' stata purtroppo anche l'annata delle aziende savonesi in crisi. I lavoratori dela Bombardier di Vado Ligure hanno passato momenti difficili in questi ultimi anni, e soprattutto da maggio a ottobre quando si è corso il grande rischio che la ditta specializzata nel settore ferroviario chiudesse i battenti, la scadenza della cassa straordinaria era prevista per fine novembre e riguardava circa 370 dipendenti dello stabilimento su un totale di 530 dopo l'incontro al Mise del 22 settembre, il 21 dicembre l'ottima notizia per la firma del contratto con Mercitalia Rail, per la fornitura di 40 locomotive di ultima generazione "Traxx Dc3" a corrente continua, con un'opzione per l'acquisto di ulteriori 20 locomotive, inclusa la manutenzione e un'opzione per ulteriori otto anni di manutenzione sulla flotta. Situazione delicata per la Piaggio Aerospace, tra le più importanti aziende di produzione aeronautiche italiane con sede a Villanova d'Albenga, diversi i problemi economici con evidenti ripercussioni sui lavoratori (117 in cassa integrazione), una vociferata vendita ai cinesi hanno costretto il Governo ad intervenire con un decreto che prevede alcune misure di tutela e protezione (Golden Power). Il 14 dicembre è stato organizzato a Savona un grande corteo arrivato fino a Piazza Saffi (traffico in tilt fino al primo pomeriggio) sotto la prefettura per chiedere un incontro al Mise a Milano che subito sembrava previsto per il 28 dicembre poi rinviato al 2 gennaio, confermato invece il summit a Roma per un piano industriale quinquennale che è stato firmato il 21 dicembre ma che non convince appieno sul futuro dell'azienda. Non se la passa meglio l'azienda di costruzione e riparazione navale Mondomarine di Savona (ex cantieri Campanella), da aprile ad oggi sono in apprensione a causa dell'imminente fallimento 61 lavoratori savonesi e 19 dell'indotto di Pisa. Il 29 settembre era stato organizzato un corteo per le vie di Savona a ridosso proprio della scadenza del concordato preventivo, l'8 ottobre il tribunale ha concesso 60 giorni di proroga in attesa di un acquirente e dopo la decisione il 4 dicembre dei lavoratori di occupare in maniera permanente l'azienda, il 15 Palumbo Group, azienda di Napoli, ha firmato l'accordo per l'affitto del ramo d'azienda. Il 28 gennaio l'Autorità Portuale di Sistema ha firmato il rinnovo della concessione demaniale (fondamentale per il proseguo dell'attività che in attesa del bando per sei mesi sarà gestita da Palumbo), si attende la decisione del tribunale fallimentare e la nomina del curatore, il 2 gennaio i lavoratori con i sindacati si riuniranno per discutere dei mancati pagamenti delle tredicesime e del mese di dicembre.

A cavallo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, Savonanews racconta la storia del 54enne Massimo "Max" Biovi, l'ex "bodyguard dei VIP", affetto da miocardiopatia dilatativa degenerativa maligna e invalido al 100% a causa dell'amputazione subita alla gamba destra in seguito ad un'embolia. Max era in lista per un trapianto di cuore prima che l'infezione seguita all'amputazione lo mettesse fuori. Al momento dunque non può essere operato a cuore aperto, servirebbe prima un'altra operazione per guarire definitivamente dall'infezione. Un intervento che però tarda ad arrivare e per cui il diretto interessato ritiene che non sia più tempo di aspettare: il 2 dicembre decide così di incatenarsi all'esterno dell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, per chiedere aiuto da parte dei vertici sanitari. L'aiuto (o quantomeno una rassicurazione sull'intervento chirurgico a cui sottoporsi) arriva, ma l'ex bodyguard sceglie di andare avanti e di organizzare una conferenza stampa, per sensibilizzare comunque l'opinione pubblica sulle migliaia di casi come il suo. Nei primi mesi del nuovo anno se ne saprà di più. (LINK)

L'11 dicembre abbiamo raccontato in diretta l'ondata di maltempo che ha colpito tutta la provincia ma in particolar modo l'intera Val Bormida, paralizzata e isolata causa ghiaccio e neve per oltre 24 ore. (LINK)