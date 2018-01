Alassio, una panchina artistica dedicata allo sport

Una panchina artistica dedicata allo sport. Dopo la panchina rosa per la lotta al tumore al seno, quella arancione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quella blu per la Giornata mondiale dell'autismo, quella colorata in onore della “Festa dei Colori”, ecco arrivare la panchina celebrativa di “Alassio Città Europea dello Sport”, posizionata in via Cavour e dipinta dall'artista Rudy Mascheretti.



L'idea, lanciata nei mesi scorsi dall'Assessore Lucia Leone, prende spunto da analoghe iniziative promosse in altre città del mondo. “L'obiettivo è collegare le panchine presenti sul nostro territorio a tematiche importanti e anche all'attività promossa in questi anni dal Comune, attraverso una forma di 'arte itinerante' che faccia anche riflettere”.



“Il 2017 è stato un anno molto importante per Alassio, che è entrata nel circuito internazionale delle Città Europee dello Sport. Siamo orgogliosi di questo risultato e la panchina artistica è un modo per celebrare i traguardi ottenuti dalla Città e dal suo tessuto sportivo, un'eccellenza riconosciuta in Italia e all'estero”, commenta l'Assessore allo Sport Simone Rossi in merito a "Una panchina per lo Sport".



Ciascuna panchina a tema sarà arricchita da una targa commemorativa, nonché da un “hashtag” specifico da utilizzare sui social network.