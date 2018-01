Alassio, il sindaco: "Siamo l'unico comune ad avere ampliato il periodo di esenzione sull'imposta di soggiorno"

Enzo Canepa, Sindaco di Alassio, interviene in merito al dibattito sull'imposta di soggiorno, rispondendo alla Consigliera Olivieri e alla nota stampa degli albergatori alassini. Dichiara il Sindaco: "Ormai abbiamo purtroppo fatto l’abitudine alle balle spaziali e alle fake news della Consigliera Olivieri. Come già ribadito in numerosissime occasioni, quello dell’imposta di soggiorno è stato un iter condiviso in ogni passaggio e in ogni parola, come dimostrato dalla firma di un apposito accordo in Provincia. Inaccettabile, invece, il comunicato stampa di Macheda, che si discosta dalla posizione della sua stessa associazione a livello provinciale: intanto non si tratta di tassa, bensì di imposta, differenza sostanziale e non trascurabile. Afferma che sia stata concepita da questa amministrazione? Non corrisponde a verità: il percorso è stato realizzato insieme alle associazioni delle diverse categorie, tutte firmatarie dell'accordo a cui si riferisce il regolamento approvato in Consiglio Comunale. E Alassio è stato l’unico Comune ad aver ampliato il periodo di esenzione. Siamo aperti come sempre al dialogo e al confronto, ma non alle falsità e alle strumentalizzazioni".