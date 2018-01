Savona, in arrivo 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici

In arrivo dieci colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Savona. La Giunta Comunale, nella sua più recente seduta, ha dato il via libera alla delibera presentata dall'Assessore all'Ambiente Pietro Santi relativa alla “Approvazione del progetto per la realizzazione delle infrastrutture previste dal P.N.I.R.E. per la ricarica di veicoli elettrici del bando per l'assegnazione di fornitura e gestione del servizio – Installazione di n. 10 colonnine sul territorio comunale di Savona”.

Il Comune di Savona ha individuato, secondo le modalità e quantità previste dal progetto, la localizzazione delle 10 colonnine: 1 in via Bonini – auto; 2 in via Stalingrado presso “Le Officine” - auto e moto; 1 in piazza Aldo Moro – auto; 2 in via Vittime di Brescia presso “Il Gabbiano” – auto e moto; 1 in piazza del Popolo - auto e moto; 1 in via Venezia – auto e moto; 1 in via Chiodo presso la Vecchia Darsena; 1 in via Genova, presso l'Ospedale San Paolo.