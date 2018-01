Pneumatici invernali: le regole in vigore fuori dai confini italiani

In molte zone d'Italia, a partire da metà novembre, è entrato in vigore l'obbligo di montare sulla vettura i pneumatici invernali oppure è necessario avere a bordo le catene da installare in caso di strada innevata o ghiacciata. Numerose prove su strada hanno svelato che le gomme invernali, chiamate anche gomme termiche, sono decisamente più efficienti delle catene sia nella gestione degli spazi di frenata che per quanto riguarda guidabilità e tenuta di strada. Inoltre con i pneumatici invernali non si è soggetti al limite di 50 chilometri orari previsto invece per i veicoli che montano le catene. Per questa serie di ragioni, le coperture da inverno sono da preferire rispetto alle catene: su gomme-auto.it i migliori pneumatici invernali sono accompagnati da schede approfondite che analizzano nel dettaglio le caratteristiche di ciascuna gomma, mettendole a confronto in modo da valutare quelle più adatte a seconda delle esigenze. È possibile acquistare i pneumatici invernali per la propria vettura a prezzi convenienti grazie a sconti, offerte e promozioni messi a disposizione dal sito, che assicura inoltre spedizione gratuita entro 24/48 ore. In Italia è il Codice della strada a imporre di montare i pneumatici invernali o quelli quattro stagioni – a patto che siano conformi all'utilizzo nelle condizioni tipicamente invernali – oppure di affidarsi alle catene; dunque chi durante il periodo estivo monta gomme estive deve obbligatoriamente procedere alla sostituzione in favore di quelle invernali. Le regole sono le stesse al di fuori dei nostri confini? Nonostante ormai si tenda a considerare l'Unione Europea come un unico insieme di Paesi, le regole in ambito stradale sono diverse e quelle relative all'utilizzo dei pneumatici invernali non fanno eccezione. Scopriamo come funzionano le cose al di là delle Alpi.

Paesi stranieri: gomme invernali sì o no?

Gli automobilisti che si trovano a varcare i confini italiani per motivi di lavoro, o per altre ragioni, durante il periodo invernale devono fare i conti con regole differenti da quelle in vigore in Italia. Vediamole meglio nel dettaglio.

• Francia: non esistono norme valide sull'intero territorio nazionale, ma ordinanze locali che variano a seconda del territorio. Chi si trova al volante è chiamato dunque a conoscere le disposizioni vigenti in base alla zona in cui guida con maggior frequenza, con l'agevolazione della segnaletica stradale che è variabile, a differenza della nostra che è fissa. Cosa significa? Se in una strada si trovano i cartelli “pneus neige admis” o “pneus hiver admis” vuol dire che i pneumatici invernali sono ammessi, di conseguenza non è previsto l'obbligo di montarli a prescindere e senza questi cartelli non è necessario averli a bordo della vettura. Le norme sono quindi adattate in base al territorio e alle reali necessità, senza imposizioni “standardizzate” che spesso non tengono conto delle condizioni climatiche e atmosferiche,che possono essere molto diverse; guardando in casa nostra, basti pensare agli inverni del nord Italia – spesso rigidi e con precipitazioni di carattere nevoso – e a quelli del sud, con temperature miti e precipitazioni piovose nemmeno troppo frequenti.

• Germania: vale più o meno lo stesso principio, a regolare le normative sono le condizioni meteo. Una bella differenza rispetto all'Italia, soprattutto pensando al fatto che la Germania ha un clima con temperature ben più rigide delle nostre, eppure non sono previsti vincoli stringenti in fatto di pneumatici. L'obbligo di montare gomme termiche vige solamente quando le condizioni del fondo stradale presentano scarsa aderenza, dunque con neve, ghiaccio o fanghiglia che rendono l'asfalto scivoloso. Se invece l'aderenza è buona, è possibile circolare anche con pneumatici non invernali. Regole flessibili insomma, che avrebbero un senso persino maggiore in Italia dove il clima è in media decisamente meno freddo rispetto a quello che caratterizza la Germania.

• Austria: più vicina all'Italia, anche per quanto riguarda le normative relative ai pneumatici. È in vigore l'obbligo di montare gomme invernali, oppure le catene o in alternativa le all season, su tutti i veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso nel periodo di tempo compreso fra il primo novembre e il 15 aprile.

• Svizzera: in terra elvetica la situazione è differente dalle altre precedentemente descritte, poiché il parametro preso in considerazione non è il meteo né il periodo temporale, bensì la circolazione stradale. Questo significa che l'automobilista ha massima libertà, ovvero può montare le gomme che reputa migliori, a patto però di non rallentare il traffico e la regolare circolazione; nel caso ciò avvenisse, scattano le sanzioni. La decisione è affidata quindi al buon senso degli automobilisti, che sono chiamati a scegliere liberamente quali gomme installare sulla vettura, senza rigide imposizioni dall'alto. Un sistema interessante, ma che presenta qualche bug: si può essere un pericolo per la circolazione, a causa di pneumatici inadatti, anche senza rallentare il traffico e ancor di più a velocità elevate. Come ci si comporta in questo caso?