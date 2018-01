Il 18 marzo la quarta edizione della Granfondo "Sanremo–Sanremo"

Al via manca poco più di un mese, e per questo stanno per arrivare le prime scadenze per la Sanremo-Sanremo, "La Classicissima” del prossimo 18 Marzo. Quella di quest’anno sarà una formula rinnovata che prevede due tracciati: il percorso lungo di 115 Km, per un dislivello complessivo di 1850 metri, e quello medio di 80 Km, con un dislivello di 1000 metri. La partenza di entrambi le gare sarà alle ore 9 in piazza Cesare Battisti.