Andora, votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo e la nomina del nuovo Responsabile di Squadra ed Operativo della Protezione civile

Fabio Curto, l'attuale Responsabile in carica ci ha spiegato nella seguente nota i motivi per cui sia stato necessario anticipare le votazioni: "Io e il Direttivo abbiamo ritenuto giusto dare opportunita ai nuovi iscritti (circa 20) di scegliersi i propri rappresentanti visto che in questo anno siamo riusciti a instaurare un buonissimo rapporto, e di grande coesione, con tutti gli appartenenti. Questa decisione e stata presa per rispetto e trasparenza verso tutti. Colgo l'occasione per ringraziare personalmente ogni singolo volontario che in questo cammino di 3 anni ha contribuito a far crescere professionalmente il gruppo, e mi ha regalato nuove conoscenze, tramutatesi in amicizie consolidate. Ringrazio tutti i sindaci dell Unione, per la fiducia accordatami, sperando di aver soddisfatto sempre le loro esigenze. Mi permetto un ringraziamento speciale al Presidende dell'Unione, nonchè, Sindaco di Andora, Dott. Mauro Demichelis, con il quale, in questi anni abbiamo affrontato diverse difficoltà, collaborando (anche se con qualche simpatica ruggine all inizio) e rafforzando il rapporto fino ad oggi. Per ultimo, ma solo per scrittura, ringrazio i miei due Vice Responsabili, Petrucco Alberto e D'Apolito Massimiliano, per la grande collaborazione e dedizione profusa in questi anni, non solo dell ultimo direttivo ma di collaborazione ultra decennale, e un grazie ai due Capi Squdra Molineri Marco e Lombardo Marco anch'essi perni fondamentali di questa Squadra".