Savona, Open Day in cardiologia al San Paolo: “Spazio alla prevenzione”

"La sanità non può fermarsi - ha detto invece Eugenio Porfido, direttore generale dell'Asl 2 - è un settore che non può avere momenti di arresto perché la ricerca continua, le nuove tecnologie avanzano, nuovi farmaci si presentano per la cura delle malattie e quindi dobbiamo porci sempre nuovi obiettivi e nuove mete: non solo per quanto riguarda gli aspetti tecnici curativi e terapeutici, ma anche per gli aspetti organizzativi come in questa giornata dove accanto alla prevenzione cardiologica si presenta anche l'implementazione del progetto relativo agli accessi diretti. Abbiamo iniziato con la radiologia, ora la cardiologia: andremo avanti su questa strada perché l'ospedale è una struttura complessa e questi progetti altamente innovativi devono avvenire gradualmente interessando i singoli esami".