Alassio, grande festa con le stelle dello sport

Una grande festa per concludere in bellezza l'intenso anno in cui Alassio è stata al centro dello sport nazionale e internazionale e per celebrare le eccellenze sportive del territorio. Ieri sera, il Palazzetto dello Sport “L. Ravizza” ha ospitato la cerimonia di chiusura di “Alassio Comune Europeo dello Sport”, a cura dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, in collaborazione con ACES Europe e con il patrocinio di Regione Liguria, Fondazione Telethon, Ge.Sco, Bosch – Allenarsi per il Futuro e Agenzia Eccoci, presentata da Barbara Pedrotti e Omar Fantini.