Provincia, Anci presenta il bando sull’efficientamento energetico riservato ai piccoli Comuni

I progetti che saranno considerati ammissibili dovranno effettuare interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche di uno o più edifici ad uso pubblico e in uso, gli edifici non devono ubicati in zone a rischio sotto il profilo idrogeologico o a rischio alluvioni, essere dotati di attestato di prestazione energetica(APE) in corso di validitá e prevedere il miglioramento di almeno una classe energetica, effettuare interventi sull’intero immobile (pieno edificio), almeno di manutenzione straordinaria secondi i requisiti minimi NZEB (obbligo dal 31/12/2018) e in coerenza con normative CEI.