Grande impennata della raccolta differenziata: e Ceriale diventa "Comune Riciclone"

Tra i paesi della provincia di Savona insigniti quest’anno del titolo di “Comune Riciclone”, come previsto dagli accertamenti effettuati nell’ambito del Dgr n. 448 del 7.6.2017 - L.R. n. 20/2015, rientra Ceriale, che nel 2017 ha dichiarato i dati relativi alla raccolta di rifiuti effettuata nel 2016 ed è stato premiato con un bel 65,48%. Un dato di per sé importante, ma che per una attenta analisi merita di essere inserito in un quadro più complesso: infatti la piattaforma di calcolo adoperata dalla Regione scomputa una percentuale di scarto, per cui il differenziato reale è prossimo anche al 70%.

Abbiamo incontrato il personale dell’ufficio vigilanza ambiente e territorio, per chiedere quali interventi hanno portato a questi traguardi: ci viene spiegato che questa percentuale è stata raggiunta in soli tre anni e che nel biennio 2013/2014 il valore registrato oscillava tra il 18 e il 20%. Questo “salto” attorno al 50% in più è frutto innanzitutto del passaggio dal conferimento in strada promiscuo al porta a porta, unito a un costante monitoraggio e a diverse campagne di sensibilizzazione ambientale promosse dall’ufficio. In più, negli ultimi 18 mesi, sono stati introdotti rigidi interventi di controllo: gli agenti di polizia locale affiancavano il personale della nettezza urbana nel ritiro e, osservando come era stata effettuata la separazione, applicavano sui sacchetti non in grado di soddisfare i requisiti l’etichettatura di “mancato ritiro per conferimento non consono”, in modo che i responsabili potessero riformulare la differenziazione in maniera corretta. Altri interventi effettuati in maniera mirata hanno riguardato un ridimensionamento dei cassonetti per la raccolta porta a porta dell’indifferenziato, misurati in base alla statistica di 75 kg annui di rifiuti per ogni componente del nucleo familiare, e l’introduzione del “calendario informativo per la raccolta dei rifiuti”, un più dettagliato schema dedicato a giorni e materiali di conferimento, per rendere più chiara e precisa ogni operazione da parte dell’utente.

Il personale dell’ufficio vigilanza ambiente e territorio esprime inoltre il proprio orgoglio legato al fatto che il titolo di “Comune Riciclone” è un attestato frutto di una campagna condotta dalla Regione con Legambiente, quindi un dato di reale e riconosciuta affidabilità.

Parole di viva soddisfazione sono espresse anche dall’assessore all’ambiente Elisa Rotunno: “Ringrazio tutti coloro che hanno consentito il raggiungimento di questa percentuale: il personale dell’ufficio preposto, gli operatori sul territorio ma, naturalmente, in modo particolare i residenti e i turisti che in modo scrupoloso hanno contribuito a una corretta raccolta”.

Ma il percorso di Ceriale, comune che già si fregia delle certificazioni ambientali europee ISO 14000 ed EMAS, non si ferma certo qui: entro marzo il comune consegnerà i dati di differenziazione del 2017, per concorrere nuovamente al titolo di “Comune Riciclone”, mentre a dicembre scorso è stata presentata la candidatura per la Bandiera Blu 2018. Questo titolo è già stato conquistato due anni di fila, nel 2016 e nel 2017, mentre la Bandiera Verde per il programma scolastico “Ecoschool” è già stata rinnovata a Ceriale dall’anno scolastico 2009/2010 fino all’anno scorso e, a fine giugno, si saprà se è riconfermata ancora una volta.

Ceriale intanto prosegue nella sua attività di capofila del CEA (Centro di Educazione Ambientale) con molteplici attività (escursioni, laboratori, incontri con la cittadinanza), tutte incentrate sulla conoscenza del territorio e l’amore per l’ambiente e condotte non soltanto dalle scuole cerialesi ma anche da quelle di Albenga, Arnasco, Ortovero, Zuccarello, Borghetto Santo Spirito, Loano, Finale Ligure e Noli.