Ceriale: nuovo direttivo per l'Associazione di Amicizia Italia-Cuba

Si sono concluse il 28 gennaio le elezioni presso il circolo “Camilo Cienfuegos” dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba di Ceriale.

Le nuove cariche sono: Teresa Giusto, segretario; Daniela Stalla, tesoriera; Giampaolo Grollero, amministratore; Enrico Corti, delegato al nazionale; consiglieri: Barbara Manzone (con delega all’informazione), Enrico Piccardi, Roberto Mantoan, Dino Morando, Giovanni Grollero.

Abbiamo incontrato la neo-segretaria Teresa Giusto, insieme ad alcuni esponenti del direttivo, per fare il punto sulle attività passate e future.

“Innanzitutto ci teniamo a chiarire che noi non facciamo politica, ma solidarietà, cultura, informazione. In tutta l’Italia si sono svolti i congressi di rinnovo delle cariche e, contestualmente, si tratta di un periodo elettorale anche per Cuba. Un’elezione che segna una svolta importante: infatti Fidel Castro non è più tra noi e suo fratello Raul Castro non è candidato. Nel frattempo sono già stati eletti i sindaci e i consigli dei vari municipi e ogni municipio ha un parlamentare scelto dal popolo. La politica, però, è intesa in modo diverso rispetto a come la concepiamo in Italia: sono infatti molto forti le federazioni e i sindacati, che rappresentano le categorie più disparate, dalle donne, agli studenti, ai consorzi di lavoratori del tabacco o della canna da zucchero, e via discorrendo”, ci spiegano dal circolo cerialese.

Proseguono gli esponenti del direttivo: “Siamo in costante contatto con la Protezione Civile, che lo scorso anno avevamo portato anche in visita qui in Liguria, presso diversi comuni, e ci hanno detto che a sei mesi di distanza dall’ultimo uragano il 90% delle infrastrutture e abitazioni è già stato ricostruito. In particolare, noi di Ceriale siamo gemellati con la provincia di Granma, che negli ultimi tre anni ha visto una forte crescita economica, con l’apertura di nuove attività che spaziano dai negozi, alle farmacie, ai ristoranti. Parte di questi esercizi sono statali e parte gestiti da privati che pagano regolarmente le tasse. Giusto per fare qualche parallelismo: la Liguria ha una superficie di 5406 km quadrati, contro 8377 di Granma. La popolazione è di 1,575 milioni di liguri, contro 837mila persone a Granma. Questa provincia conta 13 municipi (come i nostri Comuni), 28 policlinici (più di due per ogni municipio), 714 consultori (con un medico, un’infermiera e un’ostetrica sempre presenti, su turni a rotazione, sulle 24 ore), 10 ospedali (quasi uno per ogni municipio), sette centri anziani dove queste persone possono dedicarsi a passatempi, cultura, intrattenimento, ritrovo, 14 asili infantili (più di uno per ogni municipio), tre cliniche, 133 farmacie, 13 casas del los abuelos (ricoveri per anziani, uno per municipio). Già da questi numeri si può capire che non esistono liste di attesa per la sanità: visite, analisi, degenze, ricoveri, si svolgono in modo immediato. Di certo la sanità e lo studio sono eccellenze a Cuba: il percorso di studi è gratuito a ogni livello e la ELAM (Escuela Latino-Americana di Medicina) dal 1998 a oggi ha formato 29mila medici che operano in oltre 90 Paesi del pianeta. Purtroppo l’unico problema legato alla sanità è quello della reperibilità dei farmaci: infatti vige ancora il blocco imposto dagli USA e la maggior parte delle multinazionali del farmaco sono a sede o a partecipazione statunitense”.

Tornando al circolo “Camilo Cienfuegos”, quali saranno i progetti del nuovo direttivo? Ci spiegano: “Siamo orgogliosi di continuare a sostenere questa realtà e divulgarne le principali notizie, reperibili per chi fosse interessato anche in diretta su Cubavision e su TeleSur, entrambe in chiaro sul canale della piattaforma satellitare Astra, o su internet su Cuba Debate, Tele Rebelde, Giornale Granma, solo per citare alcuni dei mezzi di informazione più seguiti.

A livello di iniziative, abbiamo intavolato il dialogo con l’amministrazione comunale di Arnasco, per rifare la Festa Cubana che tanta partecipazione aveva avuto negli anni passati. Con i proventi di questa manifestazione potremo sostituire nelle scuole della provincia di Granma le vecchie lampadine a incadescenza con i più moderni led a basso consumo e basso impatto ambientale. Poi ci piacerebbe ripetere, sul fronte della sanità, quanto avevamo realizzato in tempi recenti con i rappresentanti della protezione civile cubana, ma purtroppo il volo e il soggiorno comportano dei costi, quindi sarebbe utile trovare degli sponsor che sostengano le spese dell’iniziativa. Chi desiderasse collaborare o avere maggiori informazioni può venirci a trovare presso la sede di piazza della Concordia, 8 a Ceriale.

Infine, ci piace chiudere con una simpatica curiosità: il comune di Arnasco ha donato alla squadra di baseball di Buey Arriba, città della provincia di Granma, una mazza da baseball realizzata in legno di ulivo locale e marchiata con il simbolo della Scuola dei Muretti a Secco di Arnasco, una procedura esportata e ancora adesso molto praticata a Cuba. Ebbene: Buey Arriba ha vinto il campionato lunedì scorso per il secondo anno di fila e giocatori e allenatori sono convinti che il souvenir di Arnasco sia il loro portafortuna!”