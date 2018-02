Puglia, vacanze estive all’insegna della genuinità

Spiagge che ricordano le Hawaii, un mare cristallino e un panorama che difficilmente si può trovare in altre località italiane. Queste sono alcune delle caratteristiche che rendono la Puglia una delle mete più richieste per una vacanza in estate.



La Puglia è da sempre una delle regioni italiane più richieste, per chi si vuole concedere una vacanza estiva perfetta. Oltre alle caratteristiche descritte qui sopra, la proposta enogastronomica di questa regione e le tante attrattive culturali sparse in tutta la regione possono rendere più che completa la sua offerta turistica. Infatti, questa località turistica è la scelta ideale sia per chi si reca in vacanza con tutta la famiglia, sia per chi decide di andare in vacanza con un gruppo di amici per pazze giornate di divertimento.



Dove soggiornare in puglia



La ricerca di una sistemazione in Puglia può essere difficile, per chi non conosce bene quali sono le migliori località di questa regione. Se si vuole semplificare la ricerca di una sistemazione per le proprie vacanze, si può decidere di affidarsi al tour operator AllTours. Da oltre 15 anni, si occupa di organizzare le vacanze di tutte quelle persone che sono alla ricerca delle migliori sistemazioni nei villaggi turistici per una vacanza in Puglia .



Le zone più richieste sono sicuramente le località presenti sulla Costa del Salento adriatico. Tra costiere da favola e piscine naturali come quella presente nella Grotta della Poesia, l’imbarazzo della scelta è così grande che molti non riescono proprio a decidere quale struttura prenotare. L’aiuto di un tour operator specializzato nelle vacanze nei villaggi turistici della Puglia, è un ottimo punto di partenza per organizzare una vacanza perfetta sotto ogni punto di vista. L’esperienza accumulata dagli addetti alle vendite di AllTours, vi permette di dormire sonni tranquilli.

Cosa vedere in Puglia?



Per chi si reca per la prima volta in Puglia, questa regione è pronta a mostrarsi nella sua vesta più bella durante il periodo estivo. Il Golfo di Gallipoli per esempio, dove si trova la caletta di Punta Pizzo, è la zona ideale dove trascorrere i caldi pomeriggi di sole estivo. Su una spiaggia formata da una sabbia candida e da un fondale caratterizzato da un arenile circondato da rocce basse, famiglie con bambini e coppiette si danno appuntamento per rilassarsi e giocare in spiaggia. La bassa profondità del fondale, rendere questa spiaggia anche sicura per chi non è molto bravo a nuotare.



Per chi non è particolarmente attratto dalla vita in spiaggia, e vuole impegnare le proprie vacanze alla scoperta di beni architettonici, la Puglia è una regione che ha molto da offrire. Chiese, santuari e monumenti si possono trovare lungo le sue coste ma anche nel vicino entroterra. Il santuario di San Giovanni Rotondo per esempio, dedicato a San Pio è uno dei monumenti più visitati dai fedeli che si recano a trascorrere una vacanza nelle vicinanze del promontorio del Gargano.



La città di Lecce, a pochi chilometri dal Gargano, è un piccolo borgo del meridione che pochi conoscono ma che al suo interno nascondo un centro storico ricco di interessanti punti d’interesse tutti da scoprire. L’atmosfera barocca che si respira lungo le sue vie, risente degli influssi di tutte le popolazioni che nel corso dei secoli hanno lasciato un segno nelle abitazioni e nello sviluppo di questa città.

La Puglia è una delle regioni italiane meno conosciute dagli italiani, ma che ogni anno richiama sulle sue coste migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Madonna e Ivanka Trump ad esempio, sono due dei tanti vip che hanno voluto inserire la Puglia nelle loro recenti vacanze in Italia.