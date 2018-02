Pietra Ligure, arriva il "congelamento" delle deleghe per Sara Foscolo

In attesa di conoscere l'esito dell'ormai imminente tornata elettorale, il sindaco di Pietra Ligure ha dunque deciso di sospendere gli incarichi dell'attuale vicesindaco tenendo per sé (almeno provvisoriamente) le deleghe alla polizia municipale, alla viabilità, alle politiche sociali, alle attività produttive e alla condizione giovanile. Sara Foscolo rimane comunque all'interno del consiglio comunale come assessore senza deleghe.

"Si tratta di una revoca fino alle prossime elezioni politiche - ha spiegato Valeriani - un provvedimento preso con molta serenità, per permettere in questo mese a Sara Foscolo di dedicarsi tranquillamente alla propria campagna elettorale: i tanti impegni in vista delle elezioni infatti non le permetterebbero di seguire al meglio le sue deleghe comunali. Per il futuro si vedrà dopo i risultati dell'elezioni, al momento si tratta comunque di una revoca temporanea".

Ad anticipare questa decisione anche una discussione nell'ultima seduta del consiglio comunale. Mario Carrara, capogruppo della Lista Civica dei Pietresi, aveva attaccato rivolgendosi così alla maggioranza: “Questa amministrazione è da studiare a livello nazionale come caso politologico. Innanzitutto siete quasi certamente un caso unico in Italia di convivenza forzata tra cani e gatti, con un sindaco che ha fatto campagna elettorale alle regionali per il centro-sinistra, tre importanti esponenti della maggioranza (il presidente del consiglio, un assessore e un capogruppo) in quota PD, Antonio Luciano, Francesco Amandola e Franco Bianchi, ma un vicesindaco leghista.

E poi dal 2014 al 2016 avete già avuto sei rimpasti di deleghe, un altro il 24 agosto 2017 (Amandola), l’ottavo con la recente decisione di Giacomo Negro e ora la Foscolo. Tutto questo non può che riverberarsi negativamente sull’attività amministrativa. Mi rivolgo proprio a Luciano, Amandola e Bianchi a proposito della candidatura nazionale della vicesindaco: non lo sapevate chi vi mettevate in casa? Avete voluto provare a far convivere il diavolo e l’acquasanta (e lo dico senza voler entrare nel merito di chi tra di voi sia il diavolo e chi l’acqua santa)”.

Alle parole di Carrara aveva immediatamente replicato il capogruppo di maggioranza Franco Bianchi: “Non accetto critiche da un leader incontrastato e opprimente che con il suo atteggiamento ha portato nelle sue file all’abbandono persino di una personalità battagliera come Carla Mattea, di Bonfiglio, di Paola Devincenzi e ora la scissione di Seppone che si pone come indipendente.