Lutto per la prematura scomparsa di Maria Gabriella Leva da anni residente ad Alassio

Lutto per la scomparsa Maria Gabriella Leva, direttrice commerciale di un’azienda genovese.

Conosciuta ad Alassio dove abitava da anni la ricorda con affetto Marco Melgrat: "quando ti viene a mancare una persona cara, la sorella che non hai mai avuto, un'amica sincera, la tua confidente, la madrina dei tuoi figli, nata il mio stesso giorno, mese ed anno, rifletti su tante cose, e capisci quali sono i veri valori della vita... nonostante hai combattuto con Lei per quasi due anni, portandola in giro per ospedali, consulenze ecc... ma non è servito a nulla, queste malattie sono terribili... e pensi di non aver fatto abbastanza... ma non sai che cosa si poteva fare di più... è terribile questo senso di impotenza... e mentre le lacrime mi rigano il volto mentre scrivo queste cose penso che mi mancherai, con il Tuo brutto carattere, ma con quella amicizia forte da fratello a sorella, e quella voglia di vivere che avevi... ma penso anche che hai smesso di soffrire...e voglio ricordarti con questa foto, scattata in un giorno felice, al matrimonio di un'altra grande amica... posso solo pregare per Te, Gabry, come ho fatto in questo mese continuamente, e Tu, da dove sei, fallo per me.."

Il funerale sarà celebrato lunedì 5 febbraio a San Giovanni in provincia di Alessandria. Ad Alassio il ricordo domenica 4 febbraio quando nella parrocchia di Sant’Ambrogio sarà recitato il Rosario.