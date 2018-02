Annullata definitivamente la delibera della Giunta Regionale sulla caccia in deroga allo storno

La Regione Liguria e 4 associazioni di cacciatori (costituitesi in giudizio) sono state condannate a liquidare alle associazioni ricorrenti, Lega Abolizione Caccia, LAV ed Ente Nazionale Protezione Animali, una somma di oltre cinquemila euro tra spese legali ed IVA. La delibera di giunta era già stata inizialmente sospesa dal TAR il 22/9/2017 e non è mai entrata in vigore.

"Gli ambientalisti parlano esplicitamente di istruttoria sfacciatamente farlocca per favorire qualche centinaia di aficionados della contraerea agli uccelletti, sotto le mentite spoglie della tutela dell’olivicoltura. I legali delle associazioni ambientaliste (patrocinate dallo studio Linzola di Milano) hanno infatti agevolmente argomentato davanti ai giudici del TAR: che negli ultimi 7 anni la Regione LIguria non ha mai ricevuto vere richieste di risarcimento per eventuali danni provocati dallo storno all’agricoltura; che la Regione Liguria non ha mai risarcito danni agli agricoltori per causa dello storno, né ha mai organizzato sopralluoghi per effettuare verifiche sul campo; che la Regione non ha mai predisposto “particolari forme di vigilanza” sulla caccia in deroga, come richiesto dalla legge venatoria statale".