Agenda elettorale: i prossimi appuntamenti in programma

Appuntamenti elettorali in vista delle prossime elezioni politiche previste per il 4 marzo. Questi gli appuntamenti in programma:

- Venerdì 9 febbraio, il segretario della Lega Matteo Salvini sarà in Liguria in vista delle elezioni Politiche del 4 marzo. Accompagnato dal segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi e dagli altri candidati, Salvini incontrerà la stampa a Genova alle 10.30 presso il mercato Tre Ponti di Sampierdarena, dove incontrerà la cittadinanza e gli operatori commerciali. A seguire, alle 12.15 sarà a Savona per un incontro pubblico in Darsena, presso calata Sbarbaro. Alle 14.15 sarà ad Albenga in piazza del Popolo. Alle 16 arriverà a Ventimiglia in Lungo Roja via Girolamo Rossi: attraverso il mercato settimanale in centro raggiungerà il teatro Comunale di via Aprosio per un incontro pubblico alla presenza dei candidati. Alle 21 sarà al Teatro Ariston di Sanremo per assistere al Festival.

- Venerdì 9 febbraio alle ore 18.30 presso la Sala Chiamata del Porto si svolgerà l’iniziativa “Dalla parte del Territorio” organizzata dal Pd Provinciale, un'iniziativa che mette il territorio al centro del dibattito. "Entrati nel vivo della campagna elettorale i quattro candidati Pd – Giacobbe, Vazio, Granero, De Vincenzi - si raccontano e ci raccontano le priorità che dovranno essere poste al centro di questa nuova legislatura" spiegano dal Partito democratico.

- Domani, 10 febbraio, Edoardo Rixi, candidato della Lega alla Camera nel collegio uninominale Liguria 4, capolista nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante, prenderà parte al tour di Imperia. Al mattino, alle ore 10, parteciperà alla commemorazione del "Giorno del Ricordo" ai "Giardini Martiri delle foibe", siti in Viale Matteotti (Imperia). Il tour proseguirà, alle ore 10.30, insieme ad Alessandro Piana, capogruppo della Lega in Regione Liguria, al gazebo in Via San Giovanni (Oneglia) .Nella mattinata, Sara Foscolo, candidata della Lega per la Camera nel collegio uninominale Liguria 2 e nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante, parteciperà ai gazebo di Loano, Pietra Ligure e Borghetto. Alle ore 11.30, Edoardo Rixi, candidato della Lega alla Camera nel collegio uninominale Liguria 4, capolista nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante, continuerà il suo tour di Imperia incontrando i commercianti. Alle ore 13.00, il sindaco di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli, insieme ai sindaci del comprensorio, incontreranno: Edoardo Rixi, candidato della Lega alla Camera nel collegio uninominale Liguria 4, capolista nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante; Sara Foscolo, candidata della Lega per la Camera nel collegio uninominale Liguria 2 e nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante; Francesco Bruzzone, candidato della Lega per il Senato nel listino proporzionale; Paolo Ripamonti, candidato della Lega per il Senato nel collegio uninominale Liguria 1 Ponente. Nel pomeriggio, Sara Foscolo, candidata della Lega per la Camera nel collegio uninominale Liguria 2 e nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante, presenzierà ai gazebo di Arenzano e Savona. Sempre domani, alle ore 17, Edoardo Rixi, candidato della Lega alla Camera nel collegio uninominale Liguria 4, capolista nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante, presenzierà al gazebo in via San Vincenzo angolo via Galata (Genova).

- Domani, sabato 10 febbraio alle 10 i candidati e le candidate di Potere al Popolo del collegio n1 alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica incontreranno i cittadini e le cittadine al mercato annonario a Sanremo. Nel pomeriggio parteciperanno alla manifestazione dei lavoratori della TIM che si terrà a Sanremo. Domenica 11 alle ore 17 alla Federazione Operaia di via Corradi 47 POTERE AL POPOLO illustrerà il programma elettorale.

