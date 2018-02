Albenga, potatura delle magnolie in via Trieste

Iniziato l'intervento di potatura delle alberature di magnolia in via Trieste, lavori eseguiti in economia utilizzando personale comunale del Verde pubblico - Ufficio Ambiente - Sono previste modifiche alla viabilità con chiusura strada a tratti mano a mano che procedono i lavori.

"L'intervento in via Trieste, così come quello in via Valle D'Aosta, dove opereremo in seguito, sono molto attesi dai residenti e arrivano dopo un lungo intervallo, durato anni, nel corso dei quali le potature non sono erano state programmate dalle precedenti amministrazioni con evidente danno alle piante che si sono sviluppate in maniera anomala - ha spiegato il consigliere con delega al verde pubblico Manlio Boscaglia - Notevoli sono stati gli interventi che hanno riguardato anche gli eucaliptus in piazza Europa, la fresatura delle radici dei vecchi tigli in Viale Martiri, in via Leonardo da Vinci e in viale Pontelungo per consentire la piantumazione dei nuovi alberi e un ridimensionamento dei platani di viale Italia rese necessarie visto l'imponenza delle piante, Anni di incuria con piante cresciute in maniera disomogenea richiedono potature radicali, i giardinieri comunali lo stanno facendo nel tentativo di far riformare una chioma omogenea. Noi stiamo provvedendo nel miglior modo possibile, consapevoli dell'importanza del verde pubblico che peraltro accresce la bellezza della città".

Potature del verde pubblico che ha riguardato numerose vie cittadine: viale Martiri, via dei Mille, via Piave, viale Pontelungo, via Patrioti, via Dalmazia, via del Roggetto, piazza del Popolo, via Amalfi, viale Italia, lungomare Croce Bianca, parco Cotta, piazza Baden Powell, via Sempione, piazza XX Settembre, piazza Marconi, lungomare Andrea Doria, lungomare corso Colombo, via Pagliari, via Perseghini, piazza D'Annunzio, e via Bologna. In estate invece siamo intervenuti sulle palme con la potature sulla passeggiata mare.