Elezioni Ceriale, Quilici: "Scendo in campo per unire, non per dividere"

Elezioni comunali a Ceriale: scende ufficialmente in campo per il centrodestra Rodolfo Quilici, che ci tiene a precisare: "Non per dividere ma per unire".

Se la candidatura di Nicolangelo D'Acunto sembrava certa fino a ieri, insieme a quella di Luigi Romano, oggi si riapre un punto interrogativo per il centrodestra che, forse, potrebbe non aver ancora scelto il vero protagonista della corsa verso la poltrona di sindaco.

Lo scontro tra Enzo Canepa e Marco Melgrati ad Alassio minaccia di dividere il centrodestra e con esso il suo elettorato, dando la possibilità agli avversari di pensare di poter avere quantomeno una opportunità di vittoria in più.

La stessa cosa potrebbe accadere a Ceriale? D'Acunto e Quilici potrebbero decidere di correre entrambi e in contrapposizione l'uno all'altro nelle prossime elezioni o si può ipotizzare un accordo tra i due?