Massimo Morini e i Buio Pesto cercano un collezionista pronto ad acquistare il cd volato nello spazio

Come già anticipato nei giorni scorsi, Massimo Morini aveva dato un appuntamento per il weekend a tutti i fans dei Buio Pesto. Il frontman della popolare band genovese, infatti, aveva preannunciato possibili novità in fondo ad un post apparso sul suo profilo Facebook: "MORALE: un piano ben ideato e correttamente realizzato non può che funzionare. Sempre che qualcosa o qualcuno non lo impedisca. Ne riparliamo durante il prossimo weekend". A cosa si riferiva Morini? Ieri sera è arrivata la risposta, sempre attraverso il profilo Facebook del direttore d'orchestra (recordman di presenze al Festival di Sanremo):