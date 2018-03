Cronaca |

Allerta meteo: scuole chiuse, disagi, viabilità

Aggiornamento dati alle ore 18,30

Il "grosso" della perturbazione sembra essere passata. Ecco lo stato di allerta in vigore sulla REgione Liguria nelle prossime ore ZONA A: COMUNI COSTIERI allerta verde; COMUNI INTERNI gialla fino alle 15 di domani, venerdì 2 marzo; ZONA B: COMUNI COSTIERI arancione fino alle 20 di oggi, giovedì 1 marzo; gialla fino alle 6 di domani, venerdì 2 marzo; arancione fino alle 15 di domani, venerdì 2 marzo; COMUNI INTERNI gialla fino alle 6 di domani, venerdì 2 marzo; arancione fino alle 15 di domani, venerdì 2 marzo; ZONA C: COMUNI COSTIERI arancione fino alle 20 di oggi, giovedì 1 marzo; gialla fino alle 23.59 sempre di oggi; COMUNI INTERNI gialla fino alle 15 di domani, venerdì 2 marzo; ZONE D ed E: gialla fino alle 6 di domani, venerdì 2 marzo; arancione fino alle 15 di domani, venerdì 2 marzo. Ecco la decisione dei comuni sull'apertura delle scuole Alassio: scuole aperte Albenga: scuole aperte Albisola Superiore: scuole chiuse; Albissola Marina: scuole chiuse; Andora: scuole aperte Bergeggi: scuole chiuse; Boissano: scuole aperte; Borgio Verezzi: scuole aperte; Per la maggior parte dei Comuni del Medio Ponente (da Borghetto Santo Spirito al Finalese) si sta organizzando una riunione programmata per il tardo pomeriggio di oggi, ma poiché le previsioni annunciano un miglioramento con buona probabilità domani le scuole saranno aperte; Calizzano: scuole chiuse; il Comune invita ad essere prudenti negli spostamenti; Calice Ligure: scuole aperte; Casanova Lerrone: scuole aperte; Celle Ligure: chiuse scuole, cimitero e funicolare; Ceriale: scuole aperte Cisano: scuole aperte Laigueglia: scuole aperte Loano: scuole aperte; Finale Ligure: scuole aperte; Quiliano: scuole aperte; Savona: scuole ed impianti sportivi chiusi sino alle 15 di domani; Spotorno: scuole, ludoteca e micronido aperti; Tovo San Giacomo: scuole aperte salvo disposizioni gravi dell'ultim'ora; spiega il sindaco Oddo: "Lo scuolabus non passerà da via Portio, via Gaiado, via Lavrio e via Madonna della Neve". Vado Ligure: scuole chiuse; Varazze: chiuse le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private e le strutture sportive; Val Bormida: salvo diverse indicazioni nel corso della giornata, per il momento i Comuni della Val Bormida hanno annunciato la regolare apertura delle scuole, come normalmente avviene in caso di allerta arancione Sol a Calizzano le scuole saranno chiuse . MONITORAGGIO NIVOLOGICO DELLE 18.23. Bollettino emesso da Arpal Le precipitazioni che hanno interessato la regione nella giornata odierna sono in graduale attenuazione; residui fenomeni saranno possibili fino alla tarda serata a prevalente carattere nevoso nelle zone interne e sulle coste del Centro. Si segnalano accumuli di alcuni centimetri sulle zone costiere mentre nelle zone interne sono stati misurati dai 20 ai 30 cm sul Ponente (Triora 35 cm - rilievo METEOMONT), dai 10 ai 20 cm sul Centro-Levante (rilievi METEOMONT e rete nivometrica OMIRL). Si sono registrati venti dai quadranti settentrionali di burrasca forte con valori di vento medio superiori a 50 km/h e raffiche dii intensità oltre i 100 km/h. Si riportano nel seguito i valori registrati più significativi: Marina Loano 119 km/h, Arenzano Porto 113 km/h, Genova Porto Antico 113 km/h. Le temperature si attestano su valori negativi o prossimi allo zero su buona parte del centro della regione (Genova -0.2 °C, Savona 0.9°C, Busalla -3.9 °C, Campo Ligure -3.1 °C), mentre tendono gradualmente ad aumentare sugli estremi con valori maggiori sulle coste (Albenga 4°C, Sanremo 7.3 °C, Levanto 3.3 °C). Disagi e difficoltà sul territorio: Il Governatore Toti ha da poco terminato la conferenza stampa nella quale ha tracciato il quadro della situazione: Si conferma il quadro previsionale già emesso, dopo la tregua attesa per questa notte, da domattina alle 6 fino alle 15 torna l’allerta arancione su Genova, il Savonese e il relativo entroterra, gialla nelle zone interne dello Spezzino e dell’Imperiese, per poi chiudersi su tutta la Liguria alle 15. Lo hanno confermato i previsori di ARPAL nel corso del punto meteo di questo pomeriggio nella sede della Protezione civile regionale alla presenza del Presidente di Regione Liguria e dell’assessore regionale alla Protezione civile. CRITICITA’ – Nel pomeriggio non si sono verificate particolari criticità, a parte alcune cadute di alberi, dovute al forte vento, che hanno causato interruzioni stradali nelle zone collinari di Genova e il distacco di un semaforo in Piazza De Ferrari dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco. NEVE – Tra i 10 e i 20 cm nell’interno dell’Imperiese e in modo variabile lungo la costa. Nel pomeriggio ancora qualche debole nevicata, gelo e neve hanno lasciato spaio all’acqua nello spezzino. Su Genova nel pomeriggio è caduta una pioggia ghiacciata che potrebbe proseguire anche domani. TROMBE D’ARIA – Trombe d’aria si sono registrate a Savona con raffiche di vento fino a 100 km/h (119 km/h a Marina di Loano) e sulle alture di Genova e alla Spezia. Picchi di vento ad Arenzano con 50 km/h. TEMPERATURE – Colonnina di mercurio in rialzo quasi ovunque: nel pomeriggio alle 18 si sono registrati sul Monte Settepani -11°, -0° alla Foce, a Imperia 5,9°, a Savona 0,7°, 3,2° a Chiavari, a Spezia 0,9° , a Triora 0,4°, Cairo Montenotte -2,1°, -3,9° a Busalla e -0,3 a Varese Ligure. Per domani ci si aspetta una situazione di transizione che segna la fine di un periodo molto freddo con un carico di umidità consistente. Rispetto a quelle di oggi le precipitazioni avranno un carattere di rovescio per esaurirsi nell’ora di pranzo. Restano in vigore per la città di Genova tutti gli accorgimenti previsti per oggi: chiusura delle scuole, resteranno aperti solo gli edifici per consentire l’allestimento dei seggi. Fino a domani ancora chiusura dei parchi pubblici, dei mercati all’aperto fino alla cessazione dell’allerta. La Sala operativa della Protezione civile regionale resterà aperta h 24 per tutta la durata dell’allerta. Non si registrano particolari disagi sebbene bisogna evidenziare che specie alcune strade dell'entroterra siano isolate a causa degli accumuli di neve. Disagi determinati anche dal forte vento e dal gelo che, insieme, hanno comportato la caduta di rami ed alberi. Difficoltà per i pendolari Trenitalia. Circa la metà dei treni sono stati soppressi e si sono registrati alcuni ritardi.Domani circa l'80% dei treni sarà garantito. La circolazione dei mezzi pesanti sull'Autostrada riprenderà a partire dalle 20,00 di questa sera. Preoccupazione tra gli agricoltori su tutta la Regione. Le associazioni di categoria si sono già attivate per fare una stima dei danni e chiedere lo stato di calamità. Le previsioni per i prossimi giorni da Limet Venerdì 2 marzo 2018 Burrasca forte da nord con raffiche superiori ai 100km/h sul centro ponente e sul golfo. Nevicate di moderata forte intensità nelle zone interne centro occidentali al mattino,possibli locali sconfinamenti sul settore costiero del savonese orientale, è altresì possibile il fenomeno del gelicidio nelle vallate principali del genovese centro occidentale.

Cielo e Fenomeni: Coperto con piogge sparse anche forti su tutto il territorio. Nevicate interesseranno le zone interne del centro ponente fino al fondovalle con possibili intrusioni sino in costa nel Savonese orientale, possibilità di gelicidio nelle vallate principali del genovese centro occidentale (val Bisagno, Val Polcevera, val Cerusa, valle Scrivia). Dal pomeriggio tempo in rapido miglioramento con ultimi fenomeni nelle zone interne del levante e schiarite in estensione da ovest verso est entro sera Venti: Burrasca da nord su savonese e genovese in attenuazione dal pomeriggio, quando, comincerà a soffiare una forte ventilazione occidentale (ponente) al largo. Mari: Agitato dal pomeriggio per onda da sw. Temperature: In aumento Costa: min -2/+9°C, max +5/+12°C Interno: min -5/-4°C, max -4/+4°C Sabato 3 marzo 2018

Avvisi: Forti venti dapprima da sw in rotazione da nord dal pomeriggio Cielo e Fenomeni: Coperto al mattino con passaggio perturbato durante le ore centrali. Rovesci intensi interesseranno il Tigullio, il golfo paradiso e la parte orientale di Genova, piogge moderate altrove. Miglio da metà pomeriggio con schiarite più ampie sul savonese. Venti: Forti da sw con al mattino, rotazione da sud est sul levante durante le ore centrali della giornata, da nord su savonese e genovese. Mari: Molto mosso o quasi agitato per onda da sw. Temperature: In generale aumento. Domenica 4 marzo 2018

Cielo e Fenomeni: Molte nubi su tutta la regione con qualche pioggia sopratutto sul settore centrale. Venti moderati da sud ovest e temperature stazionarie su valori in linea con il periodo.

Mara Cacace