CAMERA DEI DEPUTATI, elezioni 2018: i dati ufficiali nel Savonese

CAMERA DEI DEPUTATI. Sezioni: 272 / 277. Numero di voti e corrispondente percentuale su 200.481 elettori in provincia di Savona. Dati ancora in completamento.
SARA FOSCOLO 53688 38,00% LEGA FORZA ITALIA FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI NOI CON L'ITALIA - UDC
LEDA VOLPI 41550 29,41% MOVIMENTO 5 STELLE
GIANLUIGI GRANERO 34454 24,39% PARTITO DEMOCRATICO +EUROPA ITALIA EUROPA INSIEME CIVICA POPOLARE LORENZIN
DANIELA TEDESCHI 5685 4,02% LIBERI E UGUALI
GIOVANNI DETTO DANILO MARAMOTTI 1795 1,27% POTERE AL POPOLO!
GIANNI CERRUTI 1356 0,95% CASAPOUND ITALIA
DANILO PICHETTO 959 0,67% PARTITO COMUNISTA
FRANCO MELCHIORRE 576 0,40% IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
GIORGIO CAVALLERO 380 0,26% PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA
SIMONA CONTI 359 0,25% PARTITO VALORE UMANO
SAVERIO MURGIA 335 0,23% 10 VOLTE MEGLIO
CARMEN STAN 117 0,08% PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA