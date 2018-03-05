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Politica | lunedì 05 marzo 2018, 07:51

CAMERA DEI DEPUTATI, elezioni 2018: i dati ufficiali nel Savonese

AGGIORNAMENTO ORE 7,30, Per 264 seggi su 277

CAMERA DEI DEPUTATI. Sezioni: 272 / 277. Numero di voti e corrispondente percentuale su 200.481 elettori in provincia di Savona. Dati ancora in completamento

SARA FOSCOLO 53688 38,00%  LEGA  FORZA ITALIA  FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI  NOI CON L'ITALIA - UDC

LEDA VOLPI 41550 29,41%  MOVIMENTO 5 STELLE

GIANLUIGI GRANERO 34454 24,39%  PARTITO DEMOCRATICO  +EUROPA  ITALIA EUROPA INSIEME  CIVICA POPOLARE LORENZIN

DANIELA TEDESCHI 5685 4,02%  LIBERI E UGUALI

GIOVANNI DETTO DANILO MARAMOTTI 1795 1,27%  POTERE AL POPOLO!

GIANNI CERRUTI 1356 0,95%  CASAPOUND ITALIA

DANILO PICHETTO 959 0,67%  PARTITO COMUNISTA

FRANCO MELCHIORRE 576 0,40%  IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

GIORGIO CAVALLERO 380 0,26%  PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

SIMONA CONTI 359 0,25%  PARTITO VALORE UMANO

SAVERIO MURGIA 335 0,23%  10 VOLTE MEGLIO

CARMEN STAN 117 0,08%  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA

 

M.C.

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