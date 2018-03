Comunali Alassio, Fratelli d'Italia presenta il programma elettorale

Il Gruppo alassino di Fratelli d'Italia apre la campagna elettorale in vista delle prossime comunali. Il primo incontro con la cittadinanza è previsto la prossima settimana con Vecchia Alassio. Al meeting prenderà parte anche il coordinatore provinciale di f. Di I. Pierpaolo Pizzimbone e il segretario cittadino Crosetto.

"Il Gruppo alassino di Fratelli d'Italia - spiega in una nota - è l’unione di persone che negli ultimi mesi si sono confrontate in un dialogo aperto e sono giunte ad una coesione di intenti per il bene della città. Alcuni hanno condiviso questi ultimi 5 anni di amministrazione all’opposizione, molti sono invece cittadini stanchi di non essere presi in considerazione e inascoltati. Pensiamo che solo un gruppo di lavoro coeso e che si rivolge ad un’ampia platea, una lista civica che rappresenti tutte le idee politiche di centro destra, abbia la capacità di risolvere le emergenze straordinarie della città che si sono via via accumulate".