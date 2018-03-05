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Politica | lunedì 05 marzo 2018, 10:09

Ecco i dati di Savona in queste elezioni politiche 2018

Senato Savona

Candidati uninominali e liste                                                                                          Voti             %

PAOLO RIPAMONTI                                                   10.379              33,05

LEGA                                                                           5.572             18,42

FORZA ITALIA                                                              3.346            11,06

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI                     960               3,17

NOI CON L'ITALIA - UDC                                                  286             0,94

                                                                                                                                                     

MASSIMO CONIO                                                           9.595           30,55

MOVIMENTO 5 STELLE                                                   9.136           30,21

                                                                                                                                                     

LUIGI DE VINCENZI                                                      8.473           26,98

PARTITO DEMOCRATICO                                              6.699            22,15

+EUROPA                                                                      1.198            3,96

ITALIA EUROPA INSIEME                                                   180           0,59

CIVICA POPOLARE LORENZIN                                          107             0,35

                                                                                                                                                     

SERGIO ACQUILINO                                                      1.584             5,04

LIBERI E UGUALI                                                        1.469                4,85

                                                                                                                                                     

AMELIA NARCISO                                                             499            1,58

POTERE AL POPOLO!                                                         463          1,53

                                                                                                                                                     

MANUELA LEOTTA                                                              270           0,85

CASAPOUND ITALIA                                                             247         0,81

                                                                                                                                                     

PAOLO CAVIGLIA                                                                241          0,76

PARTITO COMUNISTA                                                         229          0,75

                                                                                                                                                     

MARIA CARDELLO                                                              160           0,50

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA                                               155           0,51

                                                                                                                                                     

LUANA MARENGO                                                                 109         0,34

PARTITO VALORE UMANO                                                      105        0,34

                                                                                                                                                     

CINZIA RONZITTI                                                                   58            0,18

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA                                     55           0,18

                                                                                                                                                     

MARZIA CIDALE                                                                     31             0,09

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA                             29             0,09

                                                                                                                                                     

TOTALE                                                                       Uninominale                               31.399 100,00

                                                                                      Proporzionale                              30.236

 

 

 

Camera

Candidati uninominali e liste                                         Voti                     %

SARA FOSCOLO                                                        10.853              32,33

LEGA                                                                           5.708             17,72

FORZA ITALIA                                                               3.562            11,06

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI                       995              3,09

NOI CON L'ITALIA - UDC                                                   333           1,03

                                                                            

LEDA VOLPI                                                               10.448             31,12

MOVIMENTO 5 STELLE                                                  9.908             30,77

                                                                            

GIANLUIGI GRANERO                                                  8.944              26,64

PARTITO DEMOCRATICO                                              7.020              21,80

+EUROPA                                                                     1.263               3,92

ITALIA EUROPA INSIEME                                                 189                0,58

CIVICA POPOLARE LORENZIN                                          113               0,35

                                                                            

DANIELA TEDESCHI                                                       1.701              5,06

LIBERI E UGUALI                                                             1.592            4,94

                                                                            

GIOVANNI MARAMOTTI DETTO DANILO                              589              1,75

POTERE AL POPOLO!                                                          545            1,69

                                                                            

GIANNI CERRUTI                                                                  318             0,94

CASAPOUND ITALIA                                                             304             0,94

                                                                            

DANILO PICHETTO                                                              248           0,73

PARTITO COMUNISTA                                                          235           0,72

                                                                            

FRANCO MELCHIORRE                                                        165           0,49

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA                                               157          0,48

                                                                            

SIMONA CONTI                                                                     102         0,30

PARTITO VALORE UMANO                                                        99         0,30

                                                                            

SAVERIO MURGIA                                                                    94        0,28

10 VOLTE MEGLIO                                                                   83        0,25

                                                                            

GIORGIO CAVALLERO                                                              60        0,17

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA                                      56         0,17

                                                                            

CARMEN STAN                                                                          41        0,12

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA                                36        0,11

                                                                            

TOTALE Uninominale                           33.563 100,00

                 Proporzionale                          32.198

                                                                                                                                                     

RG

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