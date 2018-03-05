Ecco i dati di Savona in queste elezioni politiche 2018

Senato Savona
Candidati uninominali e liste Voti %
PAOLO RIPAMONTI 10.379 33,05
LEGA 5.572 18,42
FORZA ITALIA 3.346 11,06
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 960 3,17
NOI CON L'ITALIA - UDC 286 0,94
MASSIMO CONIO 9.595 30,55
MOVIMENTO 5 STELLE 9.136 30,21
LUIGI DE VINCENZI 8.473 26,98
PARTITO DEMOCRATICO 6.699 22,15
+EUROPA 1.198 3,96
ITALIA EUROPA INSIEME 180 0,59
CIVICA POPOLARE LORENZIN 107 0,35
SERGIO ACQUILINO 1.584 5,04
LIBERI E UGUALI 1.469 4,85
AMELIA NARCISO 499 1,58
POTERE AL POPOLO! 463 1,53
MANUELA LEOTTA 270 0,85
CASAPOUND ITALIA 247 0,81
PAOLO CAVIGLIA 241 0,76
PARTITO COMUNISTA 229 0,75
MARIA CARDELLO 160 0,50
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 155 0,51
LUANA MARENGO 109 0,34
PARTITO VALORE UMANO 105 0,34
CINZIA RONZITTI 58 0,18
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 55 0,18
MARZIA CIDALE 31 0,09
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 29 0,09
TOTALE Uninominale 31.399 100,00
Proporzionale 30.236
Camera
Candidati uninominali e liste Voti %
SARA FOSCOLO 10.853 32,33
LEGA 5.708 17,72
FORZA ITALIA 3.562 11,06
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 995 3,09
NOI CON L'ITALIA - UDC 333 1,03
LEDA VOLPI 10.448 31,12
MOVIMENTO 5 STELLE 9.908 30,77
GIANLUIGI GRANERO 8.944 26,64
PARTITO DEMOCRATICO 7.020 21,80
+EUROPA 1.263 3,92
ITALIA EUROPA INSIEME 189 0,58
CIVICA POPOLARE LORENZIN 113 0,35
DANIELA TEDESCHI 1.701 5,06
LIBERI E UGUALI 1.592 4,94
GIOVANNI MARAMOTTI DETTO DANILO 589 1,75
POTERE AL POPOLO! 545 1,69
GIANNI CERRUTI 318 0,94
CASAPOUND ITALIA 304 0,94
DANILO PICHETTO 248 0,73
PARTITO COMUNISTA 235 0,72
FRANCO MELCHIORRE 165 0,49
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 157 0,48
SIMONA CONTI 102 0,30
PARTITO VALORE UMANO 99 0,30
SAVERIO MURGIA 94 0,28
10 VOLTE MEGLIO 83 0,25
GIORGIO CAVALLERO 60 0,17
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 56 0,17
CARMEN STAN 41 0,12
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 36 0,11
TOTALE Uninominale 33.563 100,00
Proporzionale 32.198