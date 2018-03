Alassio, arrivano i nuovi bagni pubblici anti-vandali (FOTO)

Ad Alassio è arrivato il nuovo bagno pubblico anti-vandali. “È praticamente indistruttibile”, spiega l'assessore all'Ambiente Angelo Vinai, commentando l'installazione del nuovo WC nei Giardini Charlie Chaplin, in pieno centro nella Città del Muretto. “Siamo finalmente riusciti a sostituire servizi vetusti, che erano stati più volte deturpati e rovinati da atti vandalici”.



La toilette “TCAB” - 2,80 m x 1,98 x, con un'altezza di circa 2,40 m - è un bagno automatico e autopulente per esterni, con una elevata tecnologia che garantisce sicurezza per l'utenza e l'igienizzazione a ogni utilizzo. È dotata di funzioni quali lavaggio e disinfezione con tecnologia SMART®️; lavaggio, disinfezione e asciugatura della tazza e delle pareti fino a 80 cm, lavaggio e disinfezione del pavimento; pareti in cemento armato, con caratteristiche antivandalo, antifuoco, antigraffiti; rivestimento delle pareti interne in HPL, senza fughe, antivandalo, antifuoco, antigraffiti; rilevatore della presenza persona con sensori radar; lavandino con sistema brevettato antisiringa; pulsanti SOS per chiamate di emergenza; accessibilità per utenti con disabilità in conformità alle prescrizioni del D.M. 14 Giugno 1989 n. 236, confermato dal DPR 24 Luglio 1996 n. 503; sistema di auto-diagnosi in caso di guasto e segnalazione a distanza in tempo reale da cellulare GSM o da computer. L'utilizzo del servizio, nei giardini Charlie Chaplin, avrà un costo di 50 centesimi.



“Oggi, venendo incontro alle richieste di tanti cittadini e turisti, è stato installato un servizio igienico all'avanguardia, utilizzato nelle principali capitali europee, anti-sfondamento e auto pulente, progettato per prevenire e contrastare ogni tipo di atto vandalico. È posizionato inoltre in un'area densa di video sorveglianza, a ulteriore garanzia di sicurezza”, aggiunge l'assessore Vinai.