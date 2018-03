Danilo Bruno dei Verdi savonesi sulle elezioni: "Dimissioni Fake"

Commenta le elezioni 2018 Danilo Bruno dei Verdi savoneri e candidato:

In primo luogo vorrei considerare che forse ,come noi Verdi e non solo abbiamo sostenuto per anni, la analisi della società da parte del centrosinistra e soprattutto del primo partito della coalizione (PD) è fortemente datata e non tiene in alcun modo conto della situazione di precari, di famiglie a basso reddito, dei rigurgiti fascisti e razzisti,…a cui si riescono ad offrire solo “mance” o bonus ma non una prospettiva di uscita dalla crisi in positivo e di lunga durata.