Alle origini della nostra civiltà: l’editto di Vittorio Amedeo Secondo di Savoia

Per chi non ricordi la storia di questo personaggio che divenne, negli anni successivi rispetto all’editto qui trascritto, il primo Re di Sardegna, ricordiamo che divenne Principe di Savoia, per la morte del padre, a soli nove anni. Fino a poco dopo la maggiore età, che per i regnanti era di quindici anni, il potere fu esercitato dalla madre (madama reale) Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, donna intrigante, ma debole e sottomessa al Re di Francia. Riuscito a liberarsi, grazie al matrimonio con Anna Maria d’Orleans e con l’appoggio di Luigi XIV, dalle grinfie materne, quello che sarebbe poi stato conosciuto anche con la Volpe Savoiarda, cominciò a cercare di sfuggire all’interessato e soverchiante abbraccio del Re di Francia. L’editto è proprio di quel periodo quando Vittorio Amedeo II aveva dovuto concedere a Luigi XIV il supporto militare nella guerra contro la Lega di Augusta. Il principe traccheggiò parecchio e, alla fine concesse meno della metà di quanto richiesto da Luigi, anche perché Vittorio Amedeo era segretamente in contatto con la stessa Lega di Augusta in funzione antifrancese. Quando il Principe di Piemonte cercò di avere indietro i suoi uomini, Luigi glieli negò e, per la sua sicurezza, motivo per il quale Vittorio Amedeo li aveva richiesti indietro, mandò in cambio cinquemila dragoni francesi. Il segnale indubbiamente era chiaro. Con quello che presto sarebbe diventato il nemico presente in forze in casa sua, il Savoia emette, tra l’altro, l’editto qui riportato al fine di rimpinguare l’esercito e prepararsi al peggio.