Vado Ligure, Progetto Green: inaugurate al Molo 8.44 le colonnine di ricarica per le auto elettriche

" È un'iniziativa pregevole - ha dichiarato Fabio Falco, assessore del Comune di Vado Ligure - che va incontro alle esigenze, anche in previsione del futuro, della trazione elettrica: il Comune sta intraprendendo questa strada, è una bellissima iniziativa. La condizione principale per rendere terreno fertile all'utilizzo di questi veicoli a trazione elettrica è sicuramente avere una rete di ricarica il più distribuita possibile e il più disponibile possibile, anche in questa direzione cerchiamo di intervenire: nei prossimi mesi ci saranno almeno un paio di colonnine disponibili sulla parte fronte mare del comune ".

"Per quanto riguarda i veicoli di servizio della polizia locale - ha affermato Domenico Cerveno, comandante della polizia locale di Vado Ligure - siccome noi tradizionalmente abbiamo sempre scelto di avere veicoli a trazione integrale per affrontare anche un po' le emergenze neve sulla parte del nostro entroterra, non abbiamo potuto reperire al momento veicoli ad alimentazione totalmente elettrica che assolvano a questa necessità. Abbiamo però, proprio per l'attenzione all'ambiente e alla mobilità sostenibile mostrata dalla nostra amministrazione comunale, abbiamo scelto di dotarci di una vettura di servizio ibrida con una piccola unità termica affiancata ad un motore elettrico: in particolare, si tratta di una Suzuki".