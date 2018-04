Tirreno Power, M5S: "I rinvii a giudizio sono un'ottima notizia"

"L'impianto accusatorio della procura era solido: l'abbiamo sempre sostenuto e il risultato dell'udienza di oggi ce lo ha confermato. Il rinvio a giudizio dei 26 dirigenti ed ex dirigenti di Tirreno Power è un'ottima notizia. Questo risultato è merito di anni di impegno e lavoro del comitato Rete Savonese Fermiamo il Carbone che come M5S abbiamo sempre supportato" commentano i parlamentari liguri di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle.

"Adesso il ministero della Salute segua le orme di quello dell'Ambiente e si costituisca parte civile in un procedimento che vede migliaia di cittadini vittime e potenziali vittime della centrale contro cui ci siamo sempre battuti. L'11 dicembre saremo in tribunale e vigileremo affinchè sul processo non incomba l'ombra della prescrizione" concludono i parlamentari liguri di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle.