Meteo: tempo stabile nel weekend, primi tepori primaverili

Come anticipato, si conferma un weekend dal tempo più stabile anche se qualche pioggia sarà possibile domenica in serata. Tuttavia una isolata bassa pressione sul Nord Africa si sposterà gradualmente verso nordest, interessando marginalmente anche il Nord-Ovest nella giornata di lunedì.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 13 Aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di piogge sparse un po’ ovunque ma di breve durata. Nella notte maggiore nuvolosità sulle Alpi occidentali con precipitazioni più prolungate. Temperature massime tra i 13 e i 16 °C, venti generalmente deboli di direzione variabile. Nel pomeriggio temporaneo aumento dell’intensità del vento sul Piemonte meridionale e Liguria centrale con direzione di provenienza meridionale.

Domani sabato 14 Aprile

Cielo in prevalenza poco nuvoloso per nubi alte, qualche addensamento più consistente su cuneese e al pomeriggio sulle Alpi per attività cumuliforme, ma con basse probabilità di precipitazioni. Temperature in aumento con minime tra 7 e 9 °C in pianura, 9/12 °C sulle coste. Massime anche in aumento con valori compresi tra 17 e 20 °C. Venti assenti o deboli settentrionali su pianure, fino a moderati settentrionali su Liguria.

Domenica 15 Aprile

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza a graduale aumento della nuvolosità a partire da sudest. Da pomeriggio prime deboli piogge a partire dalla Liguria in estensione al resto del Piemonte in serata, ma che saranno irregolarmente distribuite. Temperature ancora in ulteriore aumento nelle massime con valori che potranno toccare i 23 °C. Minime stazionarie o con lievi oscillazioni. Venti al mattino assenti su pianure, moderati settentrionali su Liguria, al pomeriggio deboli orientali su pianure, intensità in calo su Liguria.

Da Lunedì 16 Aprile

Lunedì ancora un po’ di piogge , poi una area di alta pressione si isolerà sull’Europa centrale portando tempo più stabile e soleggiato e temperature da tarda primavera nella parte centrale della settimana.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona