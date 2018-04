I diplomati magistrali chiedono l'intervento della politica: dal 28 aprile sciopero della fame e presidio davanti al Miur

Le maestre e i maestri diplomati magistrali che da anni prestano servizio nella Scuola Italiana annunciano che dal prossimo 28 aprile inizieranno lo sciopero della fame e un presidio permanente dinnanzi al Ministero della Pubblica Istruzione Università e Ricerca.

Il Diploma Magistrale conseguito prima del 2002 era ed è abilitante all'insegnamento ex -legge, per cui gli insegnanti con tale titolo avevano ed hanno diritto all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (ex Permanenti), in quanto in esse sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione. Tali Graduatorie sono utilizzate per l'assunzione in ruolo, nel limite del 50% dei posti conferibili e annualmente autorizzati, oltre che per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato.