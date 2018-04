Tutto pronto per la prima edizione di “LOA Legge in Ogni Angolo”: la biblioteca civica intitolata ad Antonio Arecco

Sarà la cerimonia di intitolazione della biblioteca civica di Palazzo Kursaal al professor Antonio Arecco ad aprire la prima edizione di “LOA Legge in Ogni Angolo”, il weekend interamente dedicato alla lettura organizzato dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano con la collaborazione del Mondadori Bookstore, della libreria LoaLibri, dell'oratorio di Nostra Signora del Rosario, del gruppo spontaneo #cosavuoichetilegga, di Unitre Loano, della Gazzetta di Loano, dell'istituto Falcone, di Yepp Loano, della Compagnia dei Curiosi e con il coordinamento artistico di Monica Maggi di “ATuttoTondo”.

“Il professor Arecco – spiega il sindaco di Loano Luigi Pignocca – ha rappresentato per anni una delle personalità più illustri del panorama culturale della nostra Loano. Grazie alla sua instancabile attività di ricercatore, storico, scrittore e divulgatore, Antonio Arecco ha contribuito a trasmettere a tante generazioni di loanesi la storia e le tradizioni della città. Un tesoro di cultura che, se non fosse stato anche per lui e le sue pubblicazioni, probabilmente sarebbe andato in gran parte perduto. Riteniamo dunque doveroso intitolare a lui la nostra biblioteca civica, che custodisce molte copie delle sue opere e che è intenzione della nostra amministrazione far diventare sempre più culla di cultura e sapere. Dedicandogli la nostra biblioteca, contribuiremo a mantenere per sempre vivo il ricordo di Arecco, un personaggio che appartiene a tutti gli effetti alla storia della nostra città, quella stessa storia la cui conoscenza lui ha contribuito a salvaguardare e trasmettere ai posteri”.

Nel corso del 2017 Loano ha ottenuto lo status di “Città che Legge”, riconoscimento rilasciato dal circuito del “Centro per il Libro e la Lettura” (Cepell) d'intesa con Anci e volto a promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di incentivazione alla lettura. Oltre a Loano, in Liguria sono “Città che Leggono” solo Cervo, Ameglia e Genova.Lo scorso 9 marzo l'assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria ha partecipato alla convention “Ripensare la città attraverso i libri” tenutasi nell'ambito della fiera internazionale dell'editoria “Tempo di Libri” a Milano. Oltre all'assessore loanese alla fiera erano presenti anche gli altri rappresentanti dei 400 comuni italiani che hanno ricevuto la qualifica di “Città che Legge”.

L’iniziativa è stata l’occasione per illustrare i risultati dei primi “Patti per la Lettura”, presentare i progetti vincitori dei bandi 2017 dedicati aiComuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che Legge” e introdurre il nuovo avviso pubblico che consentirà ai Comuni interessati di partecipare alla rete e unire le forze nel rilancio della lettura.

E questo è ciò che ha voluto fare anche il Comune di Loano, che il 15 maggio scorso ha presentato alle associazioni culturali del territorio il nuovo “Patto per la Lettura” approvato dalla giunta Pignocca. Con l'adesione al Patto le associazioni intervenute hanno confermato la propria volontà di supportare e partecipare ai progetti culturali promossi dall'amministrazione ed in particolare il progetto di “LOA Legge in Ogni Angolo”, che risulta perfettamente aderente a quelli che sono gli indirizzi del “Centro per il Libro e la Lettura” sulle “Città che Leggono”.

Per il 2018, infatti, il tema di “Città che Legge” è la lettura spontanea e di strada. In quest'ottica, l'ufficio cultura del Comune di Loano ha predisposto il progetto “LOA Legge in Ogni Angolo”, che prevede eventi dilettura spontanea in diverse zone della città.

La manifestazione si terrà nel fine settimana del 5 e 6 maggio e si inserisce nell'ambito del “Patto per la Lettura”, che si propone di creare una rete territoriale strutturata al fine di “ridare valore all'atto di leggere come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza”.

“Lo scorso anno il progetto di 'LOA Legge in Ogni Angolo' ha ottenuto una valutazione favorevole da partedel ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito dei bandi relativi alla 'Città che Legge' – spiega l'assessore alla cultura Remo Zaccaria – La nostra amministrazione ha deciso di puntare con decisione su questa iniziativa in quanto riteniamo si tratti di un modo nuovo ed innovativo per incentivare e promuovere la lettura, specialmente tra i più giovani. Con questo progetto vogliamo dimostrare che 'ogni posto è buono per leggere' e che non si legge solo per 'ingannare il tempo' ma per il piacere di farlo e anche e soprattutto per trarne un arricchimento personale. Soprattutto, vogliamo dimostrare che la lettura non è una noiosa attività da compiere in solitudine, ma può essere anche un momento di divertimento da vivere in compagnia”.

La cerimonia di intitolazione della biblioteca ad Antonio Arecco si terrà sabato 5 maggio alle 16 nella biblioteca civica di Palazzo Kursaal. A seguire si terrà la presentazione del volume “Storia della Diocesi di Albenga-Imperia e dei suoi vescovi” a cura del dottor Francesco Arduino. L'incontro con l'autore è stato organizzato da Unitre Loano.

Domenica 6 maggio dalle 16 alle 18.30 le vie e le piazze della città e di Borgo Castello saranno animate da presentazioni di libri, letture ed interpretazioni di poesie, animazioni e performance tutte dedicate alla lettura.Tra le animazioni in programma quella della dottoressa Curamalicri (alias Paola Paolino) che, ispirandosi allibro “Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno” di Ella Berhound e Susan Ilderkin, sarà protagonista di una performance in grado di curare ogni malanno.

“Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice: un romanzo (o due) da prendere ad intervalli regolari”, spiega Paola Paolino.Il Circoincerto e i ragazzi del centro giovani “Le Città Invisibili” Yepp daranno vita a “Trampolibri”, show circense che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei libri più adatti a loro.

Borgo Castello diventerà “Il Borgo della Poesia”. Il gruppo spontaneo #cosavuoichetilegga insieme con Alessandra Munerol, Vera Bonaccini, Valentina Zingaro ed altri cercheranno di rispondere alla domanda “La poesia salverà il mondo?” con performance, allestimenti e reading che vogliono esaltare il ruolo della poesia “come forma di condivisione della bellezza del mondo e nostra”.In piazza Rocca è in programma “Il cerchio della lettura” con momenti di lettura libera e partecipata sui temi del mare e dell'allegria. L'iniziativa è a cura del gruppo spontaneo #cosavuoichetilegga ma chiunque può partecipare presentandosi direttamente in piazza Rocca o prenotando un posto tramite Facebook (sulla pagina di #cosavuoichetilegga) o tramite Sms (al numero 347,5031329).

In via Ghilini il Mondadori Bookstore organizzerà il laboratorio “Fiabiamo insieme” con letture e gioco per bambini tra i 3 ed i 10 anni di età. Durante il pomeriggio i bimbi creeranno la loro fiaba personale con i “Dadi racconta-storie”, che altro non sono che dadi colorati che riportano le azioni, i luoghi ed i personaggi della storia: l'esito di ciascun lancio determinerà lo svilupparsi della trama.Presso i Giardini Nassjria, di fronte alla biblioteca civica, ci saranno le letture e la musica di “Libri in libertà” a cura di Graziella Frasca Gallo e Roberto Sinito.In piazza Palestro spazio alle “Letture Young” a cura di #cosavuoichetilegga ed il gruppo di gioco di ruolo di Yepp Loano. Marco Zucchi, master in gioco di ruolo, sarà il mattatore di una maratona di lettura e fumetti in libertà in cui i partecipanti potranno sia leggere che dare vita alle loro storie personali.

All'oratorio dei Turchini (Nostra Signora del Rosario) viaggio indietro nel tempo con “Leggere la storia, la nascita dell'oratorio” che prevede una visita alla quadreria e, a seguire, la lettura del documento del 1602del Principe Doria sulla nascita dell'oratorio loanese.Ai Giardini San Josemaria Escrivà si terrà un cerchio di lettura libera a cura del fotografo Silvio Massolo in collaborazione con Igers Savona e Gruppo Zefiro.

Chiunque potrà portare e condividere con gli altri partecipanti la propria immagine e la propria lettura del cuore.Nei giardini di via Ricciardi, accanto a Palazzo Doria, ci saranno le “Letture della Bellezza” a cura di #cosavuoichetilegga e con Tina Milazzo, Graziella Ghezzi, Simona Briozzo, mentre in corso Europa spazio alle “Letture sotto i portici” a cura della libreria LoaLibri e de “La Cantina”, con letture per tutte le età.Fino a sera, in tutta Loano si terranno “Letture improvvise”, performance di lettura a sorpresa in tutta la città.

E per tutta la giornata sarà possibile scambiarsi libri presso il punto di book-crossing accanto alla fontana “Conversazione alla fonte” di Bruno Chersicla.Infine, alle 21 nella biblioteca civica andrà in scena “Giallo Rock”, serata a cura della Compagnia dei Curiosi con Pupi Bracali, Alfredo Sgarlato ed il gruppo musicale “No man's land”.Per informazioni ed eventuali proposte di adesione alle iniziative in programma è possibile contattare a mezzo Facebook il gruppo spontaneo #cosavuoichetilegga, partner dell'iniziativa.