Rep-air, la t-shirt che “purifica” l'aria, ha un'anima piemontese e ligure

Tra qualche settimana il tanto vituperato smog, con cui ultimamente Torino ha avuto qualche piccolo problema, avrà un nemico in più: la t-shirt RepAir, ideata dal brand di moda maschile Kloters.

RepAir, grazie ad un inserto in materiale The Breath (brevettato dall'azienda Anemotech), è in grado di neutralizzare sostanze inquinanti, batteri e cattivi odori assorbendo e disgregando le microparticelle (come ad esempio gli ossidi di azoto o composti organici volatili) grazie alla sua composizione in tre strati: due esterni, in tessuto idrorepellente con proprietà battericide, antimuffa e antiodore, e uno intermedio in fibra assorbente con aggiunta di nanomolecole; la dimostrazione della sua efficacia è stata provata da alcuni studi realizzati dall'Università Politecnica delle Marche. Un'idea innovativa, equa e sostenibile perché, oltre ad essere prodotta in Italia, la t-shirt RepAir è adatta a tutti, ha un design classico ed è realizzata in cotone. Inoltre, la sua capacità di agire in modo diretto sull'ambiente circostante rappresenta concretamente l'idea di “sharing ecology” che è alla base del concept di Kloters.

Torino, e il negozio monomarca di Via Accademia Albertina 34 aperto nel 2016 (sede operativa di Kloters), saranno i punti di riferimento scelti per far conoscere RepAir al mondo intero. Il progetto ha un'anima ligure, rappresentata da Federico Suria di Alassio, e piemontese, con Silvio Perucca e Marco Lo Greco. È stato proprio quest'ultimo, Brand & Marketing Manager del marchio, a illustrarne i valori: “Siamo davvero molto orgogliosi del risultato dei nostri sforzi. RepAir è espressione della filosofia del nostro brand, che si riconosce nel concetto di benessere. Il nostro obiettivo era quello di creare un prodotto di moda non solo bello ma in grado di agire direttamente e attivamente sull’ambiente” ha affermato.

La t-shirt RepAir verrà commercializzata, online (sul sito www.kloters.com) e nei negozi, a partire da giugno 2018. Per chi è impaziente di scoprirla, da maggio sarà possibile partecipare a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter per acquistarla in anteprima a prezzo speciale di lancio.