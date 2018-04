Videofestifal di Imperia: sono 2107 i film della 13ma edizione

Verranno proiettate in sala, nell'Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, le 68 opere che hanno passato la preselezione e che partecipano all'assegnazione dei premi divisi in tre categorie: Professionisti, Amatori, Internazionale. La categoria "Explorer", inoltre, premia i documentari turistici e naturalistici, mentre per questa edizione la categoria "Festival dei festival" (riservata alle selezioni di opere inviate da altri festiva! nazionali di settore) non è stata attivata. Le opere in concorso rappresentano ben 108 nazioni diverse, a riprova del crescente prestigio internazionale della manifestazione, già sotto l'egida Unesco per la "Salvaguardia e Diffusione delle Diversità Culturali" e insignita di tre medaglie del Presidente della Repubblica, cui quest'anno si aggiungerà la quarta consecutiva.