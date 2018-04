Code e rallentamenti in autostrada: sulla A10 già 7 km di code

Domani 25 aprile ricorre la festa della Liberazione, un giorno fondamentale per la storia d'Italia che assume un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale a partire dall'8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione nazista.

Molti i comuni nei quali si terranno le celebrazioni ed il ricordo di questa importante pagina della storia italiana.

Per molti sarà, ad ogni modo, anche occasione per trascorrere qualche giorno di riposo approfittando del ponte o addirittura del “doppio ponte” in alcune scuole, infatti gli studenti hanno fatto festa sia in questi giorni (lunedì e martedì prima del 25 aprile) sia i prossimi (giovedì e venerdì dopo il 25).

Ecco che sull’autostrada A 10 si registrano code e rallentamenti.

In particolare coda di 7 km tra Feglino e Savona in direzione capoluogo di Provincia accentuati anche dalla presenza di lavori e coda di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione ventimiglia.

Uno sguardo anche al meteo per il finesettimana e, facendoci aiutare da www.meteorivieraligure.it scopriamo che per MERCOLEDI 25 APRILE: persisteranno condizioni di nuvolosità medio-bassa piuttosto diffusa su tutta la Regione, con basso rischio di fenomeni. Le schiarite più ampie saranno possibili durante le ore centrali del giorno e soprattutto sullo Spezzino.

TEMPERATURE: minime e massime stazionarie o in lievissimo calo.

VENTI: deboli-moderati sud-orientali su tutta la Liguria, orientali sull’Imperiese

MARI: calmi o poco mossi, tendenti a localmente mossi dal pomeriggio

Per GIOVEDI 26 APRILE: Persisteranno ancora condizioni di nuvolosità diffusa un po’ su tutta la Liguria. Da segnalare un possibile aumento dell’instabilità pomeridiana su Alpi Liguri ed Appennino genovese, dove non si esclude qualche locale rovescio temporalesco. Temperature stazionarie o in lievissimo calo nei valori massimi.