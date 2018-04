Meteo, tempo incerto e instabile per il weekend e il ponte del 1 maggio

Una profonda saccatura si stabilirà nei prossimi giorni sulla Spagna è rimarrà quasi stazionaria almeno fino a martedì. Questa situazione genererà flussi sudoccidentali umidi, via via più freschi e quasi costanti per tutto il weekend con associata instabilità di difficile localizzazione. A metà settimana prossima ci attendiamo un peggioramento più diffuso su tutte le zone.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 27 Aprile

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con deboli piogge su zone alpine settentrionali, ma in via di dissolvimento già in mattinata. Al pomeriggio qualche schiarita in più su settori più orientali, ma poi torna ad annuvolarsi in serata. Più soleggiato in Liguria. Temperature in calo nelle massime più che altro per via della copertura nuvolosa, con valori tra 14 e 18 °C sulle pianure, fino a 20/22°C sulle coste liguri. Venti deboli con qualche locale rinforzo fino a moderati con direzione prevalente da est /nordest.

Sabato 28 Aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi soprattutto su fasce alpine e prealpine del torinese, Valle d’Aosta e alto Piemonte. Non sono esclusi rovesci anche su zone delle Alpi Marittime e qualche rovescio o temporale su pianure a nord di Torino e in Langa. Temperature minime in leggero calo di 1/2°C con valori compresi tra 13 e 15 °C su pianure, 17/18 °C su coste liguri, massime in rialzo fino a 21/22 °C. Venti in nottata in temporaneo rinforzo da nord su Liguria. Poi si calmano e rimarranno deboli di direzione variabile un po’ ovunque, con qualche locale rinforzo possibile durante i temporali.

Domenica 29 Aprile

Tempo in peggioramento per il passaggio di una perturbazione legata alla saccatura sulla Spagna, con piogge e temporali più diffusi ma ancora irregolari soprattutto al pomeriggio/sera. Temperature in calo per l’arrivo di aria più fresca .Venti generalmente deboli o moderati da sud.

Tendenza Lunedì 30 Aprile e Martedì 1 Maggio

La perturbazione di domenica dovrebbe allontanarsi piuttosto in fretta in nottata, per cui ci attendiamo una giornata di lunedì con temporaneo miglioramento e solo qualche nuvola in aumento in serata. Temperature in diminuzione nelle minime. Martedì 1 Maggio invece ancora incerto, perché potrebbe arrivare una perturbazione più intensa che dovrebbe interessare le nostre zone maggiormente nella giornata di mercoledì, ma che alcune tendenze modellistiche ne anticipano l’arrivo già in giornata. Tendenza tutta da confermare.

