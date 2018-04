Savona: lunedì l'ultimo saluto a Bettino Piro, ai piedi della Gradinata Perachino

Prima di essere trasferita a Bergamo, i tifosi del Savona avranno l'opportunità di regalare l'ultimo omaggio a Bettino Piro, l'ex presidente biancoblu, scomparso nelle scorse ore all'età di 60 anni.

Domani verrà posta in essere l'autopsia che determinerà le cause della morte.

Lunedì mattina, in attesa di conoscere l'orario definitivo, apriranno infatti i cancelli dello stadio Bacigalupo, dove ai piedi della Gradianta Perachino sarà celebrato il commiato da parte della tifoseria savonese.

Ecco il comunicato della Gradinata Perachino.

L'ultimo saluto a Bettino.

Il Tifo Savonese, la Savona sportiva, la città intera ieri in mattinata si è svegliata sgomenta e incredula con la triste notizia della scomparsa del "Presidente" Bettino Piro, colui che portò dall'eccellenza al Professionismo il Savona Calcio dopo anni molto oscuri di dilettantismo e pubblico ai minimi termini, consacrato con l'apice della vittoria allo spareggio di Voghera contro l'Ivrea, e la conseguente salita in C2.

Momenti che tutta la città ricorda e sogna ancora oggi. In queste ore tifosi, ex giocatori, addetti ai lavori del mondo del calcio, savonesi sportivi e non, vorrebbero dare l'ultimo saluto a Bettino.

Ci siamo subito mossi, in punta di piedi visto il triste momento: la Famiglia conoscendo l'essere del "Presidente Piro" e l'Amore per i Colori Biancoblu si è resa disponibile e ci ha fatto sapere che Lunedi 30 Aprile nella tarda mattinata (per cause burocratiche non si sa ancora l'orario preciso, appena sarà possibile sarà comunicato) potrà porgere l'ultimo saluto a Bettino all'interno dello Stadio Valerio Bacigalupo sotto la Gradinata Perachino.

Il giusto Omaggio ad un Uomo che ha fatto gioire e sognare un'intera città.

Si ringraziano i Famigliari , il Comune di Savona e la società Savona Fbc.

I Ragazzi della Gradinata Perachino