Torna il maltempo: i Cobas chiedono al sindaco di Cairo un'ulteriore proroga per l'accensione degli impianti termici

Torna la pioggia e si abbassano le temperature in Liguria. Per questo motivo, Franco Xibilia dei Cobas utenti chiede al sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini una ulteriore proroga per l'accensione degli impianti termici.

Spiega Xibilia: “Mentre durante il periodo di proroga pareva che le temperature si fossero innalzate in modo addirittura imprevedibile. Ora le temperature si sono riabbassate su livelli più tipici della nostra zona, per questo motivo, considerando le differenti situazioni dei caseggiati e la permanenza continuativa di cittadine e cittadini disabili, invalidi, allettati, ammalati anche gravi,molto anziani si ritiene necessario richiedere una nuova proroga dell'accensione degli impianti termici”.