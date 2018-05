A Spotorno tutto pronto per "Circolando" il 1° Festival delle arti e spettacoli di strada

Sabato 19 maggio a Spotorno dalle ore 16.00 alle ore 23.30 circa si terrà la prima edizione del FESTIVAL DELLE ARTI E SPETTACOLI DI STRADA a Spotorno: "Circolando".

Il programma prevede:

Dalle ore 16:00 il Bianconiglio vi accompagnerà alla scoperta di trampolieri, giocolieri, cantastorie, suonatori, clown ed equilibristi attraversando il borgo incantato di Spotorno.

Dalle ore 21:00 al calar del sole si infuoca la notte con i nostri mangia fuoco e gli uomini del futuro vi mostreranno nuove vie per le stelle con le loro luci.



Sarà presente Ludobus giocosamente in concomitanza della futura Giornata Nazionale del Gioco

Evento gratuito organizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune



Il presidente dell'Associazione Commercianti di Spotorno, Massimiliano Semenza spiega : “ Circolando è il primo festival delle arti e spettacoli di strada, organizzato dall'Associazione Commercianti, in collaborazione con il Comune.

Durante questa manifestazione ci saranno 9 punti fissi, dove, a rotazione, si esibiranno 19 artisti ed ognuno farà il proprio spettacolo.

I punti, dove ogni artista farà la propria esibizione saranno:

la piazzetta Galilei, la piazzetta Tassinari, situata dove c'è l'Anagrafe di Spotorno, la piazzetta situata in via Garibaldi, l'angolo della piazzetta Dante, la piazzetta in via Mazzini, piazza Matteotti, piazza della Vittoria, piazza Cesare Battisti, la piazzetta di fianco alla Casa del Turismo.

Nel frattempo, sul lungomare Marconi, ci saranno anche delle giostrine anni 20, una cosa molto particolare e molto bella.

Inoltre, in concomitanza con la futura giornata del gioco che ricorrerà a fine mese, abbiamo deciso di coinvolgere anche il Ludobus, il quale metterà il loro micro circo e tutta una serie di giochi di legno, lungo tutta la passeggiata a mare, fino quasi al primo molo.

Questi 19 artisti, in queste 9 posizioni, andranno ad incrociarsi per le vie, in modo da riuscire a coprire un po' tutte le zone.

Ecco il motivo per cui, poi, gli spettacoli, nei 9 punti fissi, cambieranno: gli artisti, in movimento, andranno da una postazione all'altra e si daranno poi il cambio, in modo da portare tutti i loro spettacoli per tutto il paese.

Gli artisti inizieranno le loro esibizioni alle 16 e cominceranno con un certo tipo di spettacoli.

Alla sera, al buio, potranno iniziare gli spettacoli con il fuoco e quelli con le luci, quindi diventerà tutto ancora più suggestivo.

Per noi sarà la prima esperienza: ci abbiamo lavorato tanto, dietro ci sono 8 mesi di lavoro, tra cercare le persone giuste da coinvolgere, allestire l'evento e tutto il resto...

Essendo questa la prima edizione di “ Circolando” e, quindi, non avendolo mai fatto, devo ammettere che non è stato semplice, ma speriamo che sarà un bell'evento.

Tra l'altro, in Liguria, ci sono solo due posti in cui lo fanno: uno in un paesino in provincia d'Imperia, in cui sono 24 anni che viene fatto e l'altro è a Mele, in provincia di Genova.

Il nostro Circolando sarà il primo evento nella provincia di Savona: una cosa così,nella nostra provincia, non si è mai fatta, speriamo che venga una cosa d'impatto, perchè teniamo veramente tanto ad ottenere un bel risultato.

Abbiamo coinvolto anche gli albergatori, abbiamo chiesto se facevano uno sconto sulle camere.

Gli stessi hanno accettato, facendo un 10% di sconto."



Per ulteriori informazioni, seguite la pagina facebook dell'evento:

https://www.facebook.com/events/152494532246507/