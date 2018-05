L'ufologo savonese Maggioni ospite del format televisivo Top Mistery

Dopo la collaboraione dell'anno scorso per un format trasmesso sui canali di SKY dal nome Top Mistery l'ufologo esperto Savonese Angelo Maggioni ha partecipato ad un'intervista organizzata dal gruppo di ricerca Italian Paranormal Research, i conduttori Bryan e Carmelo ( componenti del team ) hanno fatto domande all'ufologo savonese sulla tematica delicata ufologica.

L'ufologo ha accennato al caso Amicizia, recentemente motivo di scontro con l'ufologo dott Pinotti, senza però addentrarsi sulla questione del diverbio e ha ricordato il caso più famoso della Liguria avvenuto a Torriglia ai danni del metronotte Piero Zanfretta.

Maggioni spiega che non serve nascere in quelle epoche per poter parlare del caso ma serve voglia, passione e investigazione, infatti l'ufologo savonese ha portato alla ribalta l'ufologia in Liguria con convegni e ricerche, ricorda quando assieme all'amico Zanfretta si recò sul punto esatto dove si presume ci sia il portale e che per ore ha ascoltato da Piero la sua storia, così con Gaspare de Lama dove non solo fu ospite ai convegni savonesi ma si recò a Mandello del Lario per passare una giornata intera e toccare con mano il caso tanto discusso appunto il caso Amicizia, lo stesso pittore ha donato all'ufologo le foto esclusive del suo avvistamento ( anche quelle mai pubblicate).

Ma non solo, si è parlato dei mondi paralleli, stargate, e soprattutto l'ufologo ha spiegato come A.R.I.A. associazione ricerca italiana aliena, da lui stesso fondata assieme all'ufologo Antonio Bianucci, conduce le analisi e riscontri sui casi esaminati, una novità è l'uso in campo del drone che ne permette la visione più completa dell'area in esame, infatti esso fu già impiegato nelle indagini l'anno scorso in un caso accaduto a Sanda ( Celle Ligure ) per osservare la conformazione del bosco in esame.

Dunque A.R.I.A. per la prima volta mette in campo tecnologia evoluta per affinare le indagini e per avere un quadro più completo. Ma l'ufologo savonese è fiero di avere nell'organico persone qualificate ed esperte in settori delicati che aiutano e sono essenziali per le indagini, dal fototecnico Daniel Cangialosi, che collaborò per Mediaset, dall'ex M.llo A.M. addetto alla difesa Augusto Ianniti , dall'ex Brigadiere CC Michele Manzoni ( ferito tra l'altro nell'attentato a Nassiryia ).

"Ognuno - spiega Maggioni - ha un compito delicato e importante per raggiungere poi una conclusione che sia la più plausibile possibile. Ma non mancano collaborazioni esterne vere e proprie, infatti A.R.I.A. si avvale della cooperazione fra altri ufologi e gruppi ufologici indipendenti, questo prova che se si vuole si può unire le forze per una svolta ufologica importante e per raggiungere l'obbiettivo comune che è la conoscenza e verità".

Insomma la Liguria sempre più importante nella tematica ufologica , l'ufologo e lo staff di A.R.i.A. saranno ospiti in altre trasmissioni radio e sulla pagina Facebook saranno comunicati giorni e orari delle interviste.