Weekend di primavera in provincia di Savona, i principali eventi che animeranno la riviera

Nel primo weekend di maggio, immersi in una classica atmosfera primaverile, vediamo i principali appuntamenti in provincia di Savona:

Savona: L'Associazione Amici del San Giacomo Onlus di Savona nell'ottica del recupero culturale e architettonico del complesso di San Giacomo ha il piacere di aderire all'evento Invasioni Digitali; sabato 5 Maggio, a partire dalle ore 10 (fino alle 13), i soci dell'Associazione metteranno a disposizione le loro conoscenze e con l'ausilio dei video professionali realizzati in questi anni di attività dell'associazione andranno a ricostruire la storia del San Giacomo e a mostrarne i tesori pittorici e architettonici".

Sabato 5 maggio in piazza Vacciuoli alle ore 17.00 fino a notte inoltrata, grande festa di compleanno di “Temide designartstore”, tra arte, musica e artigianato, una primavera da godere insieme.Programma della giornata: Mostra personale dell’artista Lorenzo Ferrari. Tele incise, dilaniate da profondi solchi: rappresentano le cicatrici che la civiltà lascia alla terra e al nostro futuro Concerto del gruppo Analcolic Duo. Marco Marino, armonica a bocca e piccole percussioni, Massimo Meinero, chitarra e voce L’arte dell’henne. I tatuaggi decorativi temporanei e di di buon auspicio, per tutti gli ospiti Performance del pianista compositore Deca. Spettacolo del batterista e percussionista Loris Lombardo.

Sabato 5 maggio, alle ore 21, presso l'Antico Teatro Sacco di Savona si svolgerà lo spettacolo "Animo di donna": un percorso musicale che mette in luce l’animo femminile attraverso le arie dei personaggi tra le più suggestive opere liriche.

Sabato 5 Maggio alla libreria Ubik di Savona Daniela Faggion presenta il suo libro “Tutto a posto! Come gestire al meglio i nostri spazi e la nostra vita” (Morellini editore). Partecipa alla presentazione il conduttore radiofonico di Rai 1 John Vignola.

Albissola Marina: Ad Albissola da sei anni a questa parte, puntualmente il tempo smette di fuggire e il medioevo torna a rivivere, almeno per qualche giorno. Da venerdì 4 a domenica 6 maggio, con il Gruppo Storico “La Medioevale” di Savona la storia si fa viaggio, grazie all’allestimento di un accampamento del XIII secolo nel Parco Puccio di Albissola Marina. Rinnovando un appuntamento ormai consolidatosi negli anni e realizzato con il patrocinio del comune di Albissola Marina e della Regione Liguria, “La Medioevale” torna anche quest’anno nella già ricca cornice di Albissola Comics, dedicando il venerdì mattina alle scolaresche in visita guidata, e proponendo negli altri giorni della manifestazione un tuffo nel passato, alla scoperta della vita dei viaggiatori del Duecento.

Interessante esposizione di vinili e materiale da collezione legato al tema musicale, quest'anno la fiera si terra nel piazzale del parcheggio principale di Albissola Mare (Piazza Vittorio Veneto), di fianco agli stand dello Street Food e al palco sul quale si alterneranno concerti e gli show dei cosplay. La fiera sarà alloggiata sotto una tenso-struttura dedicata: sono previsti oltre 20 espositori da tutta Italia e dalla vicina Costa Azzurra. Il giorno Sabato 5 Maggio, sul palco dei concerti si terrà l'esibizione della band da Captain Trips, con la proiezione dell'artwork dell'ultimo album "Adventures In The Upside Down" e la partecipazione dell'artista Roberto Bonadimani. L'album infatti è in corsa per vincere il premio "Best Art Vinyl 2017" come migliore copertina di un disco italiano.

Borgio Verezzi: Invasioni Digitali alle Grotte di Borgio Verezzi. Gli invasori percorreranno il sentiero in grotta alla scoperta delle meraviglie del #mondosotterraneo: stalattiti, stalagmiti, colonne, drappi e laghi, in mille sfumature diverse di bianco, rosso e giallo che rendono le Grotte di Borgio tra le più colorate d’Italia. Per l’occasione verrà presentato il biglietto unico Grotte di Borgio Verezzi + Museo dell’Orologio da Torre G.B.Bergallo: una partnership promozionale tra due gioielli del nostro territorio.

Il mercato che riunisce i migliori ambulanti della Liguria arriva nella deliziosa cittadina di Borgio Verezzi, per presentare le nuove collezioni spring/summer 2018. Abbigliamento uomo/donna, pelletteria, intimo, calzature,borse e biancheria per la casa. Non mancherà all’appuntamento il caratteristico banco della farinata e la novità del Peschereccio che proporrà le sue fritture. Inoltre saranno presenti i banchi dei dolciumi e gastronomia di vario genere. L’appuntamento con “Il Mercato Riviera delle Palme”, che è organizzato da un gruppo di ambulanti liguri con la collaborazione di Confcommercio, è quindi dalle 8,00 alle 19,30 nel tratto di via IV Novembre e piazza Marconi (anche in caso di pioggia).

Ceriale: Presso la biblioteca civica di Ceriale in via Romana 36, Patrizia Emilitri presenterà il libro "La bambina che trovava le cose perdute" sabato 5 maggio alle ore 16.30. L'accesso alla presentazione è libero. Interviene Graziella Frasca Gallo. Evento in collaborazione con la Libreria Mondadori di Loano. Dall'inconfondibile e delicata penna dell'autrice varesina, Patrizia Emilitri, la storia intensa e suggestiva di una bambina speciale, capace di ritrovare gli oggetti più cari o preziosi che la gente smarrisce, e di intrecciare così desideri e destini.

Finale Ligure: Anche quest'anno si ripete l'amatissimo appuntamento con la sagra delle fave e salame a Olle, frazione di Finale Ligure. Dalle ore 19 di sabato 5 maggio inizia questo evento organizzato, come da tradizione, dalla Pro Loco di Gorra e Olle. Potete trovare inoltre le trofie al pesto, la deliziosa polenta, i famosi focaccini di Gorra e altre specialità tipiche locali. Sabato la sagra inizia alle ore 18 e si protrarrà sino alle ore 24. Domenica 6 maggio viene proposto il pranzo di mezzogiorno e la merenda pomeridiana dalle 12 alle 18.

Il 5 maggio alle ore 21 va in scena a Finalborgo presso l'auditorium del complesso di S. Caterina, un racconto fuori dal tempo, inscenato da giovani artisti dal titolo “Otto persone e un mistero”. È inverno. Una casa dorata diventa una gabbia, un eremo carcerario. Otto persone vivono in trappola, in forzata prigionia, dopo un atroce delitto che esalta la fragilità del groviglio dei loro rapporti. Otto persone in bilico tra realtà e finzione. Otto persone rivali tra loro.

Loano: Si terrà sabato 5 maggio alle 16 la cerimonia di intitolazione della biblioteca civica di Palazzo Kursaal a Loano al professor Antonio Arecco, insegnante, scrittore e studioso delle tradizioni storiche e folkloristiche della città dei Doria. L'amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca ha deciso di ribattezzare la biblioteca civica “Biblioteca Prof. Antonio Arecco” in accoglimento delle richieste pervenute da varie associazioni culturali del territorio e numerosi cittadini loanesi.

Varazze: Venerdi 4 Maggio, sabato 5 Maggio dalle 11:00 alle 01:00 e domenica 6 Maggio dalle 11:00 alle 23:00, per il secondo anno al Molo Marinai d’Italia avrà luogo Varazze Beer Festival, dalle 11 del mattino al 1 di notte, potrete gustare le birre della selezione Sofismi che è, insieme al comune di Varazze l’organizzatore dell’evento. Vi saranno ben 12 postazioni di birrifici artigianali posizionate in spiaggia e un ‘area dedicata al cibo sul molo. Area relax, area dedicata ai bambini, spettacoli di musica e bancarelle, tre giorni di festa per tutti.

Sabato 5 maggio 2018, alle ore 21:15, presso il Teatro Don Bosco di Varazze, a conclusione della rassegna teatrale a cura di Gianni Way, andrà in scena "Colonna sonora" spettacolo del Gruppo Palcoscenicodanza, ideato e diretto da Giovanna Badano. Per l'allestimento di questa rappresentazione, sono stati selezionati brani musicali tratti da celebri musical e film di successo.