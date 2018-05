Savona, la Ciclopedalata turistica “Savona in bici” si svolgerà domenica 17 giugno

Si comunica che la Ciclopedalata turistica “Savona in bici” (7°edizione) che si snoderà lungo vie e piazze della Città, con partenza da Piazza Sisto IV ed arrivo al Centro Polifunzionale Le Officine, Savona, annullata in data Domenica 13 Maggio 2018, causa maltempo, verrà riproposta con le stesse modalità in data Domenica 17 Giugno 2018.

Tale evento sarà organizzata dall’Associazione “Chicchi di Riso” Onlus in collaborazione l’Associazione Culturale “Nati da un sogno” ed il Comune di Savona e l’Unione Ciclistica Europea. Per la parte tecnica con il supporto dello storico punto vendita Speedwheel Savona, sito in Corso Vittorio Veneto 17r, Savona. Il ritrovo è dalle ore 14,00 in Piazza Sisto IV° (fronte Palazzo Comunale) a Savona e la partenza è prevista alle ore 15,30. L’arrivo avverrà nella suggestiva location del Centro Commerciale Le Officine, dove tutti i partecipanti al loro arrivo riceveranno una “merenda” offerta proprio dalle Officine, con la collaborazione di Conad.

Alle ore 18,00 si terrà il Concerto della più grande e divertente band dialettale ligure degli ultimi 20 anni: BUIO PESTO per tutti!! Non perdetevi questa occasione per terminare al meglio una serata in famiglia all’insegna della musica, del divertimento. Informiamo che ad ogni partecipante alla Ciclopedalata verrà riservato un posto a sedere per il concerto.

Per informazione ed iscrizioni si possono trovare presso:

• Ufficio Sport Comune di Savona (019/8310670)

• Associazione Culturale “Nati da un sogno”, Via Mentana 1 Savona (349/2919855)

• Speedwheel, Corso Vittorio Veneto 17r Savona (019/813375)

• Centro Polifunzionale Le Officine, Savona (019/264857)

Ai partecipanti, all’atto dell’iscrizione, verrà consegnata al ritrovo in Piazza Sisto IV a ricordo della manifestazione, la “Maglietta” ufficiale della ciclopedalata (obbligatorio indossarla). Si consiglia e raccomanda a tutti i partecipanti l’utilizzo del casco (normativa nuovo Codice della Strada). L’organizzazione viene manlevata da eventuali responsabilità riconducibili ad incidenti o danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.

Il servizio di Assistenza Sanitaria lungo l’intero percorso verrà gentilmente prestato a cura della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Savona. Il tagliando d’iscrizione può anche essere consegnato direttamente al punto di ritrovo in Piazza Sisto IV il giorno della manifestazione a partire dalle ore 14.

Percorso: Piazza Sisto IV° (partenza) – Corso Italia – Corso Mazzini – Via Gramsci – Via Paleocapa – Piazza Mameli – Via Paleocapa – Via XX Settembre – Corso Mazzini – Ponte Letimbro – Corso Viglienzoni – Corso Ricci – Ponte Lavagnola – Via Crispi – Via Torino – Via Piave – Piazza Saffi – Via Boselli – Piazza Mameli – Via Montenotte – Corso Colombo – Ponte Letimbro – Corso Vittorio Veneto – Via Nizza – Corso Svizzera – Piazzale Amburgo Legino – Via Stalingrado – Via Braia – Via Stalingrado – Centro Polifunzionale “Le Officine” (arrivo)

Dunque appuntamento Domenica 17 Giugno 2018 dalle ore 14.00 ritrovo per la Ciclopedalata e alle ore 18.00 Concerto dei BUIO PESTO, presso il Centro Polifunzionale Le Officine, in via Stalingrado 94R – Savona.