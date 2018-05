Botta e risposta sul bilancio della Regione tra il Presidente Toti e Alice Salvatore (M5S)

Sul bilancio della Regione si pronuncia Alice Salvatore del M5S : "Un anno fa avevamo messo in guardia la Giunta Toti sul grave errore commesso nel calcolare il disavanzo come risorse esistenti. Non siamo stati ascoltati e adesso la Corte costituzionale ha inevitabilmente quanto giustamente impugnato il Bilancio, mentre la Corte dei conti ha fatto un monito in fase di parifica. Risultato? Toti sarà costretto a tornare sui suoi passi con la coda tra le gambe e a porre rimedio sia al Bilancio 2015 che a quello 2016.Ennesima figuraccia per un Presidente di Regione che sui conti proprio non ne azzecca una. Invece di continuare ad improvvisarsi contabile, non sarebbe più opportuno che nominasse un vero assessore al Bilancio con le competenze e le qualifiche necessarie per un ruolo così importante? In questo modo forse la Regione eviterebbe di sprecare tempo ed energie ad aggiustare i conti che non tornano. Nuove e ingenti risorse pubbliche vengono utilizzate per approvare documenti che con una semplice correzione proposta dal MoVimento 5 Stelle potevano essere approvati. Certo, in quel caso Toti e Rixi non avrebbero potuto promettere grandiosi investimenti (mai mantenuti peraltro) spacciando il disavanzo per risorse in effetti inesistenti. L’avanspettacolo va bene in televisione, non in sede di bilancio."

Il Presidente Toti replica ai 5 Stelle : “Siamo contenti di apprendere che Alice Salvatore è venuta oggi a conoscenza di una sentenza della Corte Costituzionale risalente al novembre dell’anno scorso e già ripresa all’epoca da articoli di stampa. La tematica è ben è più complessa di quanto riassume in maniera semplicistica e fuorviante il MoVimento 5 Stelle che peraltro non mi risulta abbia proposto emendamenti correttivi del Rendiconto 2015. Evidentemente il M5S, per parlare di numeri e provvedimenti che comportano un’incidenza finanziaria dovrebbe avvalersi di un consulente contabile perché simili sparate per guadagnare il titolo di un giornale sono davvero improvvide”. Risponde così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle critiche sui conti della Regione del M5S.

“Per chiarezza occorre precisare – dice Toti - che si sta commentando la sentenza 274/2017, che ha affrontato il complicato tema del rapporto fra risultato di amministrazione regionale, comprensivo del fondo anticipazione liquidità e dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti e le modalità di finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. La stessa Corte Costituzionale sottolinea in sentenza la complessità tecnica delle regole di redazione dei bilanci ed in particolare della redazione degli allegati schemi, caratterizzati da un alto grado di analiticità e da un rilevante deficit di chiarezza. E’ bene chiarire che si sta parlando della contabilizzazione di 3,5 milioni di euro a fronte di un bilancio che cuba complessivamente oltre 11 miliardi di euro”.

“In sintesi – continua il presidente di Regione Liguria - la Regione ha esposto nel 2015 un risparmio pubblico pari a 3,5 milioni di euro in sede di rendiconto 2015 (all’epoca non impugnato dal Mef e parificato dalla Corte dei Conti), di cui la Presidenza del Consiglio ha contestato l’utilizzo come accantonamento a fondo rischi. La Corte Costituzionale ha aderito alla tesi della Presidenza del Consiglio, cogliendo l’occasione per trattare anche il tema del mutuo autorizzato e non contratto, tematica che riguarda numerose Regioni, in quanto si tratta di prassi contabili seguite da decenni: la legge n. 205/2017 ha su questa materia istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze con la finalità di valutarne gli effetti ed eventuali correttivi normativi”.

“Si tratta di questioni tecniche molto complesse – conclude Toti - caratterizzate da un contesto normativo non chiaro. Esordire con un “l’avevamo detto!”, senza sapere di cosa si sta parlando denota una certa ignoranza sulla tematica”.

Così Alice Salvatore, portavoce del MoVimento 5 Stelle Liguria, replica al presidente della Regione Liguria Toti sul bilancio: “Per il presidente-assessore è molto complesso distinguere i concetti (semplici) di debito e di risorsa, tanto è vero che ha tentato di includere nell'avanzo di amministrazione le somme dell'anticipazione di liquidità per spenderle... ma, per fortuna, la Corte dei Conti non si limita alle cose semplici. Resta evidente la recidività e l’incapacità di Toti nel raccogliere i moniti ricevuti, visto che per tre esercizi di bilancio consecutivi l’assessore-governatore-prestigiatore ha calcolato come risorsa i debiti accumulati. E questo nonostante i numerosi moniti al riguardo.”