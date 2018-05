LocoItalia: siglati gli ordini per l’acquisto di 8 locomotive elettriche

LocoItalia, la prima ROSCO italiana dedicata all’acquisto e al noleggio del materiale rotabile controllata da FNM S.p.A. (51%) e partecipata da FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. (24,5%) e Tenor S.r.l. (24,5%), ha siglato gli ordini per l’acquisto di 8 locomotive elettriche in corrente continua per il mercato italiano. Si tratterà, nello specifico, di 4 locomotive Siemens E191 “Vectron” e di 4 locomotive Bombardier E494 “TRAXX” (queste ultime, prodotte in Italia nello stabilimento di Vado Ligure, Savona).

I contratti prevedono altresì opzioni fino ad ulteriori 15 unità, oltre alla possibilità di acquistare contratti di full service, così da proporre ai clienti di LocoItalia un’offerta completa. Tale mix risponde alla scelta di fornire tipologie di rotabili diversi differenziando l’offerta della Società rispetto ai principali competitor, e soddisfando così le esigenze di maggiore flessibilità degli operatori ferroviari italiani. “LocoItalia si propone come vero asset manager per lo sviluppo del trasporto ferroviario merci in Italia; potendo contare su un gruppo solido come FNM e al contempo beneficiando dell’esperienza operativa di FuoriMuro siamo in grado di proporre le migliori soluzioni per supportare la crescita delle Imprese Ferroviarie Nazionali - ha dichiarato Alberto Lacchini, Amministratore Delegato di LocoItalia".

Tutte le 8 locomotive acquistate da LocoItalia saranno consegnate nel primo semestre del 2019. L’operazione si colloca all’interno della più ampia alleanza tra FNM e FuoriMuro, che aveva visto a marzo dello scorso anno l’ingresso di FNM nell’azionariato di FuoriMuro, sancendo così l’impegno delle due Società a cooperare per lo sviluppo del trasporto ferroviario merci, in particolare tra i porti liguri e l’area Padana.

FNM è il principale Gruppo integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia e nel Nord Italia con società attive in cinque regioni. Rappresenta il più importante investitore non statale italiano del settore. FNM S.p.A. è una società per azioni quotata in Borsa dal 1926. Esercita il coordinamento strategico, operativo e finanziario delle società del Gruppo. L'azionista di riferimento è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del pacchetto azionario. Il Gruppo FNM opera nell'ambito del trasporto pubblico su ferro attraverso FERROVIENORD, NORD_ING e Trenord, nel trasporto su gomma attraverso FNM Autoservizi, Omnibus Partecipazioni, ATV e La Linea, nel trasporto merci su ferro con DB Cargo Italia, FuoriMuro e Locoitalia, nella mobilità sostenibile con il car sharing E-Vai, nell'ICT con NordCom, nel settore energia con Nord Energia.

FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. è la Società che svolge il servizio di manovra ferroviaria all’interno del porto di Genova su incarico dell’Autorità Portuale a seguito dell’aggiudicazione dei Bandi di Gara 2010 (4 anni + 1) e 2015 (5 anni +1). Costituita nel 2010, FuoriMuro si avvale fin dalla sua costituzione di un organico di 106 dipendenti, qualificati oggi non soltanto per l’attività di manovra ma anche per il trasporto ferroviario in linea. Grazie alla riqualificazione di parte del Personale e all’acquisizione del Certificato di Sicurezza per il trasporto ferroviario sulla rete RFI, infatti, la Società è in grado dal 2012 di integrare l’attività di manovra nel Porto con la trazione verso le realtà retro-portuali, collegando il Porto di Genova con i maggiori centri logistici e di consumo del Nord Italia. FuoriMuro, il cui Capitale Sociale è ripartito tra InRail (20,4%), Tenor (30,6%), e FNM (49%), movimenta nel Porto di Genova 135.000 carri ferroviari annui ed effettua ogni giorno una coppia di treni tra Castelguelfo-Parma e MiramasMarsiglia via Ventimiglia, un traffico interamente sottratto alla modalità stradale che ha permesso di recuperare oltre 10.000 tonnellate di CO2.

FuoriMuro fa parte di un gruppo di Società collegate attive nella manovra, nel trasporto ferroviario, nella manutenzione, nella logistica, nella formazione e nella Ricerca & Sviluppo, che conta oggi complessivamente 321 dipendenti per un fatturato complessivo di oltre 63 milioni di Euro. Oltre a FuoriMuro, la principale è l’Impresa Ferroviaria InRail, che effettua traffici su gran parte della rete ferroviaria italiana.