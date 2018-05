Steven Tyler, Depeche Mode, Lenny Kravitz e tante star a Collisioni. Il nostro gruppo editoriale supporta l’evento di Barolo

Dieci anni fa in un piccolo paese delle Langhe in Piemonte nasceva Collisioni, da un gruppo di volontari non ancora trentenni che avevano il sogno di creare qualcosa di unico e mai visto prima. Non doveva essere un festival musicale, né un festival letterario, e nemmeno una fiera vinicola, ma qualcosa che ancora non esisteva, una grande collisione appunto di generi artistici, idee, passioni diverse a confronto - un happening culturale a 360 gradi, dove le vie, le piazze di un piccolo borgo agricolo si sarebbero trasformate per un weekend in una vetrina della cultura e dell'arte internazionale.

Il cuore del festival sarà nel weekend del 29 giugno - 2 luglio, con l’aggiunta di due super ospiti internazionali in concerto: Steven Tyler degli Aerosmith il 24 luglio, e Lenny Kravitz, il 28 luglio. La cornice sarà, come sempre, Barolo, mecca del vino italiano, immersa nel magnifico paesaggio delle Langhe piemontesi, patrimonio UNESCO, palcoscenico naturale per ospitare nelle sue piazze musica, incontri, dialoghi con premi Nobel per la letteratura, star della musica italiana e internazionale, attori protagonisti della scena del cinema contemporaneo ma anche esibizioni di artisti di strada, degustazioni dei più eccellenti vini e prodotti agricoli del panorama nazionale e tre diversi palchi non stop dedicati alla musica emergente. Il tutto in un'atmosfera informale di confronto e crossover tra le arti, che vede protagonisti scrittori, registi ma anche musicisti, attori, cuochi che normalmente siamo abituati ad ascoltare allo stadio e vedere al cinema o in TV e che a Barolo prenderanno la parola in veste di narratori.

Saranno protagonisti di questa nuova, straordinaria edizione di Collisioni, sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, tanti ospiti italiani e internazionali: lo scrittore Niccolò Ammaniti, consolidato talento letterario, premio Strega nel 2007, rivelazione dell’anno nel ruolo di regista con la serie Tv Sky Il Miracolo, da lui ideata, scritta e diretta; Luca Argentero, in prima linea come attore e come fondatore di 1 Caffè Onlus, Charity partner dell’evento, che racconterà al festival la sua visione sull’importanza del tempo con un altro importante anniversario: i suoi 40 anni; fra le protagoniste femminili Ambra Angiolini, reduce dai consensi per la sua ultima performance teatrale, il monologo Balkan Burger scritto da Massimo Massini; presente anche il maestro del brivido tutto all’italiana Dario Argento, autore di capolavori del cinema come Profondo Rosso e la Trilogia delle tre madri; all’appello la cantante pop Arisa, vincitrice del Festival di Sanremo nel 2008, primo successo di una lunga serie grazie al forte carisma e alla voce inconfondibile; lo “chef degli chef” Bruno Barbieri, che si è aggiudicato il ruolo di giudice storico e piccante di MasterChef Italia dalla prima edizione; lo scrittore britannico Julian Barnes, autore riconosciuto a livello internazionale, rappresentante del postmodernismo in letteratura sia con i suoi romanzi che con le raccolte di racconti, vincitore del Man Booker Prize per Il senso di una fine nel 2011; e poi il più grande maestro vivente del cinema italiano, il Premio Oscar Bernardo Bertolucci, considerato uno dei maggiori e più conosciuti cineasti al mondo, autore di film indimenticabili come Ultimo tango a Parigi e Novecento; sarà ospite anche il leggendario Mimì di Montalbano, l’attore Cesare Bocci, che dopo la vittoria al programma del sabato sera “Ballando sotto le stelle” incontrerà il suo pubblico; Benji&Fede, il duo fenomeno nella musica pop degli ultimi anni con all’attivo tre album “20:05”, “0+” e “Siamo solo noise” entrati direttamente al n.1 della classifica di vendita; il cantautore e musicista Luca Carboni, che ha alle spalle un’infinità di successi e grandi collaborazioni; Piero Chiambretti, il provocatorio conduttore televisivo e radiofonico, autore di show come Chiambretti Night e Markette, caratterizzati dalla sua verve inconfondibile; l’amatissima Antonella Clerici, conduttrice di programmi di successo come La prova del cuoco, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone; e poi Paolo Crepet, psichiatra, scrittore e sociologo, presente in diverse trasmissioni tv e autore di molti saggi tra cui Elogio dell’amicizia, Sfamiglia, Il coraggio, vivere, amare, educare; torna a grande richiesta Mauro Corona l’alpinista, scrittore, scultore di fama internazionale, che dialogherà con il pubblico a partire dal suo libro La via del sole.