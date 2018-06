Scopri cosa ti riservano le stelle con l'Oroscopo di Corinne

ARIETE: dopo un periodo non propriamente fecondo inizierete pian pianino a risalire la china e a riprendere in mano le redini della vostra vita assaporando il gusto delle gioie quotidiane, guadagnandoci in salute e serenità. Ciononostante un paio di preoccupazioni sfioreranno gli appartenenti al I° e II° decano alle prese con pastrocchi vari e gente da inquadrare e ammonire in caso di carenza di serietà ed educazione. Contatti con dottori, commercialisti o legali.

TORO: sensibili ma tenaci non mollerete la presa e a costo di piantar su un quarantotto chiarirete una questione sollevante agitazione. Nel contempo vi toglierete uno sfizio, rivedrete deli amici, amplierete il raggio d’azione, manderete a stendere uno sbruffone o vi accorderete con qualcuno al fine di trascorrere un weekend all’insegna del sollazzo e della distensione. Corteggiate la Dea bendata giocando al Lotto numeri tratti dai dati di nascita di un figliolo o genitore.

GEMELLI: l’importante, nei prossimi giorni, sarà far valere le vostre ragioni, giocare d’anticipo sulle mosse altrui e non prendervela eccessivamente per il contegno di esseri immeritevoli di considerazione… Notizie da conoscenti o parenti. I primi caldi vi butteranno a terra: ritempratevi abbondando in magnesio e potassio così come per taluni si prevede un incontro, un regalo, una visita, una chiamata, una sorpresa, una spesa improvvisata e una domenica agitata.

CANCRO: c’è qualcosa che non riuscite né a capire, né a digerire… Trattasi forse di un voltafaccia, un comunicato mozzafiato o una faccenda dove non ve la si conta giusta…Diciamo che essendo alquanto stressati tenderete ad ingigantire problematiche risolvibilissime con un minimo di arguzia e pazienza. Esternare i crucci, stare a contatto con la natura od evadere dalla routine avrà il potere di risollevarvi il morale. Parapiglia in casa o in ambito professionale.

LEONE: gli impegni incalzeranno ma dedicare un minimo di spazio a ciò che sta maggiormente a cuore nessuno ve lo può togliere … ragion per cui prima di fondere staccate la spina, organizzate qualcosina di carino con chi alletta e non rinunciate a dichiarare espressamente sentimenti ed emozioni. Un soggetto di veneranda età necessiterà di una visita specialistica. Guasti ad aggeggi meccanici, elettrici od elettronici. Possibili minute variazioni di programma tra giovedì e lunedì.

VERGINE: precisi e metodici detesterete i pasticcioni, i disordinati e chiunque si pigli la briga di sconquassare i vostri preziosi piani. Nei prossimi dì vi capiteranno sottomano delle occasioni oppure tentennerete dinanzi ad una proposta, un invito o una richiesta puzzante di bruciato. In ambito affettivo date pochino per scontato ed aspettatevi l’inusitato compresa una discussione o uno scambio di opinioni un pochino pepato. Soldi da spendere per un aggeggio.

BILANCIA: buttate a mare paure ed insicurezze perché si sta aprendo un ciclo di rigenerazione atto a portarvi più lontano di quanto ipotizziate a patto di tagliare i rami secchi del passato, rivalutare chi vi ha sempre spalleggiato, confidare in pronostici veritieri, ottenere un assenso o superare una prova. Un familiare potrebbe abbisognare di consigli o aiuti da non negare. Innamoramenti estivi lambiranno separati, adolescenti o mal maritati…Introito alternato ad uno sborso.

SCORPIONE: fatevi due conti in tasca e poi optate per una soluzione operativa o finanziaria richiedente prudenza e tempestività contemporaneamente…Nel complesso non ve la passerete male solo che la diffidenza e il pessimismo tendono a precludere ciò che di bello il fato riserverà. La settimana appare ottimale per concludere affari e comprendere la veridicità di una conoscenza occasionale. Screzi con uno un po’ “schizzato”. Esami o controlli da effettuare.

SAGITTARIO: accantonate i truci pensieri e, nel limite delle vostre possibilità, godetevi l’esistenza evitando di rodervi il fegato per ciò che mai potrete cambiare…Confidate pure in un appoggio stellare permettente di accedere ad un provento, sistemare sospesi, riequilibrare un rapporto, rendere pan per focaccia a chi, eventualmente, vi avesse fatto un torto. Una delusione è ancora in agguato ma siete temprati… quindi non fateci caso. Missive sbalorditive. Sabato festaiolo.

CAPRICORNO: adoperatevi al massimo al fine di incrementare le finanze, l’attività e la tranquillità fregandovene altamente di ciò che mormorano quelli che non sanno, come voi, dare un senso allo sgobbo, alla dignità e al denaro… Un fatto buffo e strano vi lascerà perplessi, un acquisto deluderà, un ritrovo allieterà e una femmina stupirà. I nati in gennaio si guardino da furti, imbroglioni, contafrottole e controllino l’alimentazione… Alterchi tra ex o divorziati. Domenica briosa.

ACQUARIO: il successo o la riuscita di un progetto, di un lavoro o di un legame dipenderà molto da voi e dall’impostare in modo corretto l’imminente avvenire. Oltretutto cominciate a pensare alle vacanze, ad una gita o viaggetto e affrontate i guizzi di fiacca e stanchezza con un buon ricostituente! Un sogno si sta per materializzare: basta continuare a crederci e sperare… Soddisfazioni da un infante, un complimento o da un gratificante accadimento. Sbalzi di pressione.

PESCI: armatevi di pazienza e vedrete che la spunterete indipendentemente che si tratti di affetti, salute, attività o valute avendo però l’accortezza di allontanare chi fa della falsità e dell’ipocrisia una sporca arma… Lapsus di memoria e cali di concentrazione costringeranno ad annotare sull’agenda o sul calendario scadenze, appuntamenti e ricorrenze prima che ve ne dimentichiate… Transitorie contese tra coniugi o conviventi nervosetti, gelosetti o capricciosetti.